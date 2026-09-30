Τουρκία: Με καλώδιο στα Κατεχόμενα «απαντάει» στη σύνδεση Ελλάδας με Κύπρο – Αρχές Οκτωβρίου στέλνει το «Ορούτς Ρέις» και πολεμικά πλοία

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Μια νέα κίνηση της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο, με επίκεντρο αυτή τη φορά την ενεργειακή σύνδεση της Τουρκίας με τα Κατεχόμενα, βρίσκεται προ των πυλών, σε μια περίοδο κατά την οποία παραμένει ανοιχτό και το ελληνικό μέτωπο των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Η Τουρκία φαίνεται αποφασισμένη να επιταχύνει τις διαδικασίες για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου προς το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι στις αρχές Οκτωβρίου αναμένεται η έκδοση νέας NAVTEX από την Υδρογραφική Υπηρεσία του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού στην Αττάλεια.

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν πρόκειται για έναν σχεδιασμό που βρίσκεται απλώς στα χαρτιά. Το έργο έχει ανακοινωθεί επίσημα από την Άγκυρα, έχει υπογραφεί το σχετικό μνημόνιο, ενώ το «Ορούτς Ρέις» έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για έρευνες στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου που συνδέονται με την προετοιμασία του αγωγού.

Ενημερώθηκαν Εξωτερικών και Άμυνας

Σύμφωνα με πληροφορίες της «Καθημερινής», το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας έχει ήδη ενημερώσει με σχετική επιστολή τα συναρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, καθώς και την κρατική εταιρεία πετρελαίου TPAO.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νέα NAVTEX αναμένεται να εκδοθεί στις αρχές Οκτωβρίου, ενώ τις έρευνες για την πόντιση του υποθαλάσσιου αγωγού θα πραγματοποιήσει το «Ορούτς Ρέις», συνοδεία πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Άγκυρα έχει ήδη περάσει από τις εξαγγελίες στις προκαταρκτικές εργασίες. Τον περασμένο Ιούλιο είχε εκδώσει NAVTEX για εργασίες του «Ορούτς Ρέις» και άλλων ερευνητικών σκαφών έως τις 30 Αυγούστου. Το ίδιο το τουρκικό υπουργείο Ενέργειας επιβεβαίωσε αργότερα ότι το «Ορούτς Ρέις» πραγματοποιούσε έρευνα στον βυθό της Μεσογείου για τον αγωγό φυσικού αερίου προς τα Κατεχόμενα.

Αγωγός 101 χιλιομέτρων από το Αναμούρ στο Τεκνετζίκ

Το σχέδιο είναι αρκετά προχωρημένο και συγκεκριμένο. Στις 10 Ιουλίου 2026 υπογράφηκε μνημόνιο μεταξύ Τουρκίας και τουρκοκυπριακής διοίκησης για την προμήθεια φυσικού αερίου και την προώθηση του έργου.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις της Άγκυρας, ο αγωγός θα έχει συνολικό μήκος περίπου 101 χιλιομέτρων, από τα οποία τα 97 χιλιόμετρα θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα και τέσσερα στην ξηρά, συνδέοντας το Αναμούρ με το Τεκνετζίκ, ανατολικά της Κερύνειας. Προβλέπονται μάλιστα δύο αγωγοί 22 ιντσών και δυνατότητα αμφίδρομης ροής.

Αυτή ακριβώς η τελευταία παράμετρος αποκαλύπτει ότι η Άγκυρα βλέπει το έργο πολύ ευρύτερα από μια απλή τροφοδοσία των Κατεχομένων. Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ έχει δηλώσει ότι ο σχεδιασμός προβλέπει τη δυνατότητα, εφόσον στο μέλλον υπάρξει παραγωγή φυσικού αερίου στην περιοχή, το αέριο να ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς την Τουρκία και από εκεί προς την Ευρώπη.

Η τουρκική πλευρά τοποθετεί την ολοκλήρωση του έργου σε ορίζοντα 24 έως 30 μηνών, με τον Μπαϊρακτάρ να έχει μιλήσει για λειτουργία του αγωγού μέσα στο 2028.

Η ενεργειακή «πρόσδεση» των Κατεχομένων στην Τουρκία

Πίσω από την ενεργειακή διάσταση υπάρχει, ωστόσο, και μια σαφής γεωπολιτική διάσταση. Η Τουρκία έχει ήδη συνδέσει το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου με το δικό της δίκτυο ύδρευσης μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού νερού και τώρα επιχειρεί να προσθέσει έναν δεύτερο, πολύ ισχυρό ενεργειακό δεσμό.

Το φυσικό αέριο έρχεται να προστεθεί παράλληλα στα σχέδια για ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας – Κατεχομένων, δημιουργώντας σταδιακά ένα πλέγμα υποδομών που ενισχύει ακόμη περισσότερο την οικονομική και ενεργειακή εξάρτηση του βόρειου τμήματος του νησιού από την Τουρκία.

Και εδώ βρίσκεται ίσως το σημαντικότερο στοιχείο της υπόθεσης. Η Άγκυρα δεν αντιμετωπίζει τον αγωγό ως ένα μεμονωμένο ενεργειακό έργο. Τον εντάσσει στη συνολικότερη στρατηγική της για την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τετελεσμένα υποδομών που θα έχουν διάρκεια δεκαετιών.

Γι’ αυτό και η αναμενόμενη NAVTEX των αρχών Οκτωβρίου έχει μεγαλύτερη πολιτική βαρύτητα από μια συνηθισμένη ναυτική αναγγελία. Εφόσον εκδοθεί όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, θα σηματοδοτήσει το επόμενο στάδιο ενός σχεδίου το οποίο η Τουρκία έχει ήδη αρχίσει να μεταφέρει από τους χάρτες και τα μνημόνια στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου.

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