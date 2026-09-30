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ΚΟΣΜΟΣ

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30.09.2026 11:00

Γιατί Βυθίστηκε η Μπανγκόκ; Ο Επιστημονικός «Εφιάλτης» των 48 Ωρών

30.09.2026 11:00
Bangkok

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Η Μπανγκόκ, μια από τις πιο ζωντανές και πυκνοκατοικημένες μητροπόλεις της Νοτιοανατολικής Ασίας, βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με μια εφιαλτική εικόνα: δρόμοι μετατραπόμενοι σε ποτάμια, υποδομές εκτός λειτουργίας και ολόκληρες συνοικίες κάτω από το νερό μέσα σε μόλις 48 ώρες.

Αν και το φαινόμενο φαίνεται εκ πρώτης όψεως ως μια «ξαφνική θεομηνία», η πραγματικότητα είναι ότι η βύθιση της πόλης αποτελεί το συνδυαστικό αποτέλεσμα μιας τέλειας καταιγίδας μετεωρολογικών, γεωλογικών και ανθρωπογενών παραγόντων.

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1. Το «Καύσιμο»: El Niño και Κλιματική Αλλαγή

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Η αρχή του κακού ξεκινά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στον Ειρηνικό Ωκεανό. Το φαινόμενο El Niño ανεβάζει τη θερμοκρασία των επιφανειακών υδάτων, διοχετεύοντας τεράστιες ποσότητες θερμότητας στην ατμόσφαιρα. (Βέβαια σε βάθος περιόδου το εν λόγω φαινόμενο προκαλεί ξηρασία και μειωμένες βροχές στην περιοχή της ΝΑ Ασίας)

Εδώ υπεισέρχεται ο θεμελιώδης νόμος της φυσικής (Clausius-Clapeyron): για κάθε 1°C αύξησης της θερμοκρασίας, η ατμόσφαιρα μπορεί να συγκρατήσει έως και 7% περισσότερη υγρασία. Αυτή η έξτρα υγρασία μετατρέπει την ατμόσφαιρα πάνω από την περιοχή σε μια γιγαντιαία «αποθήκη νερού», έτοιμη να απελευθερωθεί με την πρώτη ευκαιρία.

2. Ο «Κούριερ»: Επιθετικοί Νότιοι Μουσώνες

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Αυτή η τεράστια ποσότητα υδρατμών δεν έμεινε στον ωκεανό. Οι ισχυροί νοτιοδυτικοί μουσώνες λειτούργησαν ως ο απόλυτος μεταφορέας, φορτώθηκαν την υγρασία και τη διοχέτευσαν συστημένη προς την Ινδοκίνα, εγκλωβίζοντάς την πάνω από την πεδιάδα της Ταϊλάνδης.

3. Η «Ρουφήχτρα»: Χαμηλό Βαρομετρικό & Βίαιη Ανύψωση

Όταν το υγρό αυτό αέρια μάζα συνάντησε ένα στάσιμο Χαμηλό Βαρομετρικό, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός ισχυρής αναρρόφησης. Ο θερμός, υγρός αέρας αναγκάστηκε σε βίαιη ανύψωση στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Εκεί, ερχόμενος σε επαφή με πολύ ψυχρότερες αέριες μάζες, συμπυκνώθηκε ακαριαία, δημιουργώντας πυκνά, βαριά καταιγιδοφόρα σύννεφα (Cumulonimbus).

Το αποτέλεσμα ήταν να πέσουν περισσότερα από 300 mm βροχής μέσα σε ένα μόλις διήμερο — όγκος νερού που ισοδυναμεί με βροχές μηνών.

4. Η Γεωγραφική Παγίδα: Μια Πόλη σε Υψόμετρο «Πιάτου»

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Πέρα από τα μετεωρολογικά αίτια, η ίδια η τοπογραφία της Μπανγκόκ λειτουργεί επιβαρυντικά:

 Μηδενικό Υψόμετρο: Η πόλη είναι χτισμένη στο δέλτα του ποταμού Chao Phraya, με μεγάλο μέρος της να βρίσκεται μόλις 0,5 έως 1,5 μέτρο πάνω από τη στάθμη της θάλασσας.

 Καθίζηση του Εδάφους (Sinking City): Λόγω της υπεράντλησης των υπογείων υδάτων επί δεκαετίες και του τεράστιου βάρους των ουρανοξυστών, η Μπανγκόκ «βουλιάζει» με ρυθμό 1-2 εκατοστών το χρόνο.

 Φαινόμενο Παλίρροιας: Όταν οι καταρρακτώδεις βροχές συμπίπτουν με υψηλή παλίρροια στον Κόλπο της Ταϊλάνδης, το νερό του ποταμού δεν μπορεί να διοχετευθεί στη θάλασσα και επιστρέφει πίσω, πλημμυρίζοντας την πόλη.

5. Τσιμέντο και Αστική Ασφυξία

Η ραγδαία αστικοποίηση των τελευταίων δεκαετιών εξαφάνισε τα φυσικά κανάλια και τους βάλτους που παλαιότερα απορροφούσαν τα πλεονάζοντα νερά. Η κάλυψη του εδάφους με τσιμέντο και άσφαλτο εμποδίζει τη φυσική διήθηση του νερού, αναγκάζοντας ακόμη και τις ηπιότερες βροχοπτώσεις να μετατρέπονται άμεσα σε επιφανειακά λύματα.

Η πρόσφατη καταστροφή στην Μπανγκόκ δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Ήταν η φυσική συνέπεια της συνάντησης της θερμότερης ατμόσφαιρας (με το 7% έξτρα υγρασίας ανά βαθμό) με μια γεωγραφικά ευάλωτη και πολεοδομικά επιβαρυμένη πόλη.

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