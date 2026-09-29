Σάλος στο Ομάν: Ουκρανός influencer καθόταν πάνω σε θαλάσσια χελώνα ενώ προσπαθούσε να γεννήσει τα αυγά της (Video)

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Αντιδράσεις προκαλούν φωτογραφίες και βίντεο από το Ομάν, στα οποία ένα ζευγάρι Ουκρανών τουριστών εμφανίζεται να έχει ανέβει πάνω σε θαλάσσια χελώνα την ώρα που εκείνη γεννά τα αυγά της.

Πρόκειται για τον 32χρονο Βαντίμ Ολέινικ, influencer γυμναστικής με περισσότερους από 200.000 followers στο Instagram και αυτοαποκαλούμενο πρωταθλητή στην καλλισθενική, και τη σύντροφό του Ολένα Κραβτσένκο, η οποία εργάζεται ως πλαστική χειρουργός.

Οι δύο τους είχαν επισκεφθεί την περιοχή Ρας αλ Χαντ (Ras al Hadd), έναν παραθαλάσσιο προορισμό του Ομάν όπου οι θαλάσσιες χελώνες καταφθάνουν για να γεννήσουν τα αυγά τους.

Το υλικό που προκάλεσε αντιδράσεις

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, το ζευγάρι προσέγγισε τις χελώνες και φωτογραφήθηκε μαζί τους, παρότι συνοδεύονταν από περιβαλλοντικούς εθελοντές που παρακολουθούν την περιοχή.

Σε υλικό που δημοσιεύτηκε στα social media, ο Ολέινικ και η Κραβτσένκο εμφανίζονται να κάθονται διαδοχικά πάνω σε χελώνα, ενώ εκείνη γεννάει τα αυγά της.

Σε διαφορετικό στιγμιότυπο, ο Ουκρανός influencer φαίνεται να κρατά ένα νεογέννητο χελωνάκι, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω στο ζώο.

SHOCKING! Ukrainian athlete Vadym Oliynyk and his partner are facing an investigation in Oman after footage showed them sitting & on a sea turtle while the animal struggled to escape.



Oman's Environment Authority says wildlife protection rules were violated. Oliynyk has… pic.twitter.com/TSjFQFTJWe — India First Post (@ifpost47) September 28, 2026

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις από χρήστες των social media, αρκετοί από τους οποίους κατηγόρησαν το ζευγάρι ότι κακομεταχειρίστηκε ένα άγριο ζώο.

«Κακοποίησαν ένα αθώο ζώο για διασκέδαση», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις.

Στο στόχαστρο και η οργάνωση που επέβλεπε την περιοχή

Κριτική δεν δέχθηκε μόνο το ζευγάρι, αλλά και η οργάνωση που φέρεται να είχε υπό την επίβλεψή της την περιοχή. Η ιταλική περιβαλλοντική ομάδα Biologicamente, η οποία έφερε πρώτη στο προσκήνιο το περιστατικό, επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο έγινε η επίβλεψη.

«Μια σοβαρή και επαγγελματική οργάνωση, με επιστημονική επιτροπή, δεν θα επέτρεπε ποτέ σε εθελοντές να κάθονται πάνω στο καβούκι μιας χελώνας ή να τραβούν selfies», ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Η Biologicamente χαρακτήρισε την κατάσταση ως «απαράδεκτο επίπεδο άγνοιας», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ανάλογες συμπεριφορές ενδέχεται να προκαλέσουν στρες στα ζώα και να επηρεάσουν την αναπαραγωγική διαδικασία.

Τι ανακοίνωσαν οι Αρχές του Ομάν

Παρέμβαση στην υπόθεση έκανε και η Περιβαλλοντική Αρχή του Ομάν, η οποία ανακοίνωσε ότι η συμπεριφορά των δύο τουριστών παραβιάζει τη νομοθεσία που αφορά στην προστασία της άγριας ζωής.

Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι αρμόδιες Αρχές έχουν λάβει τα «απαραίτητα νομικά μέτρα» σε βάρος των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, υπογράμμισαν πως τέτοιες ενέργειες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο τόσο τις θαλάσσιες χελώνες, όσο και το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Ορισμένα δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι ο Ολέινικ και η Κραβτσένκο τέθηκαν υπό κράτηση, χωρίς ωστόσο η συγκεκριμένη πληροφορία να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Η συγγνώμη του Βαντίμ Ολέινικ

Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε το περιστατικό, ο Βαντίμ Ολέινικ απολογήθηκε δημόσια για τη συμπεριφορά του. Παρά τον σάλο, πάντως, συνέχισε να δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές του μετά το περιστατικό.

Η υπόθεση έφερε εκ νέου στο προσκήνιο τη συζήτηση σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών σε περιοχές όπου βρίσκονται προστατευόμενα είδη, ειδικά κατά τις περιόδους αναπαραγωγής τους.

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