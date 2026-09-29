Μάθημα οδήγησης κατέληξε σε τραγωδία στο Μίσιγκαν – 18χρονη παρέσυρε και σκότωσε τον πατέρα της

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Τραγική κατάληξη είχε ένα μάθημα οδήγησης το απόγευμα της Κυριακής, 27/9, στο Μίσιγκαν των ΗΠΑ, όταν μια 18χρονη χτύπησε με το αυτοκίνητο τον 62χρονο πατέρα της, με συνέπεια να χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το WXYZ, ο άνδρας βρισκόταν κοντά στη λεωφόρο Γουόρνερ και βοηθούσε την κόρη του στην προσπάθειά της να μάθει να οδηγεί. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα τον χτύπησε και τον έσυρε για μια μικρή απόσταση, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Ο 62χρονος διεκομίσθη στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Μετά το περιστατικό, η 18χρονη παρέμεινε στο σημείο. Οι αστυνομικές Αρχές αναφέρουν ότι συνεργάζεται πλήρως με τους ερευνητές στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης.

Την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Μονάδα Ανακατασκευής Τροχαίων Ατυχημάτων του Αστυνομικού Τμήματος του Γουόρεν.

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