Τραμπ: «Πολύ σημαντική» η αυτορρύθμιση στην Τεχνητή Νοημοσύνη – Στο ίδιο τραπέζι με τους ισχυρούς της τεχνολογίας (Video)

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Ένα γεύμα με μερικά από τα ισχυρότερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας παρέθεσε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, φέρνοντας γύρω από το ίδιο τραπέζι επικεφαλής εταιρειών που πρωταγωνιστούν στην κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κεντρικό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου ήταν ότι ο κλάδος πρέπει να κινηθεί κυρίως με όρους αυτορρύθμισης και όχι μέσω αυστηρότερων περιορισμών από την Ουάσιγκτον, την ώρα που οι ανησυχίες για την ασφάλεια των συστημάτων AI και την επέκταση των data centers αυξάνονται στην αμερικανική κοινωνία.

Ένα τραπέζι με 31 επιβεβαιωμένες συμμετοχές

Σύμφωνα με το Axios, η λίστα των επιβεβαιωμένων συμμετοχών στο γεύμα αριθμούσε 31 πρόσωπα από τη βιομηχανία της τεχνολογίας και την αμερικανική κυβέρνηση, σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις κορυφαίων στελεχών του κλάδου στον Λευκό Οίκο.

Στη μία πλευρά του Ντόναλντ Τραμπ κάθισε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και στην άλλη ο Ίλον Μασκ, ενώ στο τραπέζι βρέθηκαν επίσης ο διευθύνων σύμβουλος της Meta Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο επικεφαλής της Google Σουντάρ Πιτσάι, ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Σάτια Ναντέλα. Η παρουσία προσώπων που ηγούνται ανταγωνιστικών τεχνολογικών κολοσσών έδωσε ιδιαίτερο βάρος στη συνάντηση.

.@POTUS: "We're going to be putting out a statement in a little while summing up some of the things that we did, but there's an unbelievable feeling in this room — sort of a feeling of love for our country." 🇺🇸 https://t.co/iCLObeCCFD pic.twitter.com/KH04slb6Wo — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 29, 2026

Παρούσα ήταν ακόμη η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD, Λίζα Σου, ενώ την OpenAI εκπροσώπησε ο πρόεδρός της Γκρεγκ Μπρόκμαν. Στο γεύμα συμμετείχε και ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic Ντάριο Αμοντέι, καθώς και στελέχη εταιρειών όπως η Palantir και η Broadcom. Ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν δεν παραβρέθηκε, καθώς βρισκόταν στο ετήσιο συνέδριο της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο.

Βανς, Μπέσεντ και Λούτνικ στο γεύμα

Ισχυρή ήταν και η κυβερνητική παρουσία. Μαζί με τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση της συνάντησης, στο γεύμα συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο επιστημονικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου Μάικλ Κράτσιος.

Ο Μάικ Τζόνσον έχει υποστηρίξει ότι το ζητούμενο είναι να βρεθεί η «σωστή ισορροπία» μεταξύ της ασφάλειας και της διατήρησης της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια περίοδο κατά την οποία στο Κογκρέσο εντείνονται οι πιέσεις για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου.

Τραμπ: «Η αυτορρύθμιση είναι πολύ σημαντική»

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ παραγωγική και εξαιρετικά φιλική», επιμένοντας ότι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί είναι εκείνος της αυτορρύθμισης από τις ίδιες τις εταιρείες.

Μετά το γεύμα δήλωσε ότι βλέπει «τεράστια αυτορρύθμιση» από την πλευρά των επιχειρήσεων και υποστήριξε ότι οι εταιρείες αντιλαμβάνονται πως πρέπει να ελέγχουν οι ίδιες τη λειτουργία των συστημάτων τους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι επικεφαλής εταιρειών Τεχνητής Νοημοσύνης συμφώνησαν σε ένα εθελοντικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους των τεχνολογιών τους, χωρίς πάντως να έχουν γίνει άμεσα γνωστές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής του.

Η θέση του Τραμπ παραμένει σαφώς αντίθετη στην επιβολή εκτεταμένων ρυθμιστικών φραγμών στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης. Την ίδια ημέρα διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του δεν σκοπεύει να «πνίξει» την ανάπτυξη μιας τεχνολογίας που, όπως είπε, θα είναι μεγαλύτερη από τη Βιομηχανική Επανάσταση.

.@POTUS: "We're going to be signing a document today at about 5p renaming Artificial Intelligence because it's not artificial. We all agree on that. We're going to be renaming it Super Intelligence — officially renaming it." https://t.co/iCLObeDavb pic.twitter.com/EcySpHBUwz September 29, 2026

Η μάχη γύρω από τα data centers

Ιδιαίτερο μέρος της συζήτησης αφορούσε τα κέντρα δεδομένων, τα οποία αποτελούν βασική υποδομή για την ανάπτυξη των νέων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά ταυτόχρονα προκαλούν όλο και περισσότερες αντιδράσεις σε τοπικές κοινωνίες λόγω της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, του θορύβου και των επιπτώσεων στις υποδομές.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι εταιρείες «θα συνεργαστούν με τις κατά τόπους κοινότητες σε ό,τι αφορά τα κέντρα δεδομένων», ώστε να αντιμετωπιστούν οι αντιδράσεις και να υπάρξουν οφέλη για τους κατοίκους. Σύμφωνα με το Associated Press, μεταξύ των μέτρων που συζητήθηκαν είναι η μεγαλύτερη οικονομική στήριξη τοπικών σχολείων και παρεμβάσεις ώστε να περιορίζεται η επιβάρυνση στο ενεργειακό κόστος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα data centers τελικά «θα γίνουν πολύ δημοφιλή», υποστηρίζοντας ότι οι περιοχές στις οποίες εγκαθίστανται μπορούν να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Κατά τον Τραμπ, «οι περιοχές με κέντρα δεδομένων έχουν γίνει πολύ πλούσιες», ενώ υποστήριξε ότι οι κάτοικοι έχουν ωφεληθεί οικονομικά και ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι φόροι έχουν μειωθεί αντί να αυξηθούν.

Η εικόνα στην κοινή γνώμη, ωστόσο, είναι πιο σύνθετη. Έρευνα του Pew Research Center που πραγματοποιήθηκε από τις 20 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου έδειξε ότι το 60% των Αμερικανών θα αισθανόταν λίγο ή καθόλου άνετα με τη λειτουργία ενός νέου data center στην περιοχή του. Αντίστοιχα, έρευνα του Annenberg Public Policy Center κατέγραψε 61% αντίθεση στην κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων σε τοπικό επίπεδο.

Η ασφάλεια της AI στο επίκεντρο

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενώ η συζήτηση για την ασφάλεια των προηγμένων συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης έχει αναζωπυρωθεί στις ΗΠΑ.

Περιστατικά που έχουν αναφερθεί τους τελευταίους μήνες και σχετίζονται με συστήματα των OpenAI, Anthropic, Google και Meta έχουν ενισχύσει τον προβληματισμό για το κατά πόσο τα ισχυρότερα μοντέλα μπορούν να λειτουργούν με επαρκείς δικλίδες ασφαλείας.

Ορισμένοι επικεφαλής εταιρειών εμφανίζονται πλέον πιο επιφυλακτικοί απέναντι στην ταχύτητα της ανάπτυξης. Ο Ντάριο Αμοντέι έχει ζητήσει επιβράδυνση της κούρσας των ισχυρότερων μοντέλων, ενώ ανησυχίες για την ασφάλεια έχουν εκφράσει επίσης ο Σαμ Άλτμαν και ο Ίλον Μασκ. Αντίθετα, ο Τζένσεν Χουάνγκ και ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ έχουν εμφανιστεί περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στα σενάρια ανεξέλεγκτης AI, δίνοντας έμφαση στην ευθύνη των εταιρειών για την ασφάλεια των προϊόντων τους.

CNN: Το 82% ανησυχεί για την ταχύτητα ανάπτυξης της AI

Το ζήτημα αποκτά ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ.

Δημοσκόπηση του CNN, που διεξήχθη από τη SSRS στις 16 και 17 Σεπτεμβρίου σε δείγμα 1.206 ενηλίκων, έδειξε ότι το 82% των Αμερικανών ανησυχεί για την ταχύτητα με την οποία αναπτύσσεται η Τεχνητή Νοημοσύνη. Παράλληλα, το 87% εκφράζει ανησυχία για την αύξηση των data centers, ενώ το 71% θεωρεί ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για τη ρύθμιση της AI.

Στην ίδια έρευνα, το 64% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ανέφερε ότι τα ζητήματα της Τεχνητής Νοημοσύνης και των data centers θα είναι εξαιρετικά ή πολύ σημαντικά για την ψήφο του στις εκλογές για το Κογκρέσο.

Η συνάντηση στον Λευκό Οίκο ανέδειξε έτσι το βασικό δίλημμα που διαμορφώνεται στην Ουάσιγκτον: από τη μία πλευρά βρίσκεται η επιδίωξη του Τραμπ να διατηρήσουν οι ΗΠΑ το προβάδισμα στην παγκόσμια κούρσα της AI χωρίς ισχυρούς ρυθμιστικούς περιορισμούς και, από την άλλη, οι αυξανόμενες πιέσεις για ασφάλεια, εποπτεία και μεγαλύτερη λογοδοσία των εταιρειών.

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