Η Γάκα είχε προτείνει πλασμαφαίρεση και στον υπνοθεραπευτή: «Γέλασα μόλις άκουσα το ποσό» (Video)

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Νέα στοιχεία έρχονται στο «φως» στο πλαίσιο της διερεύνησης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα και του συζύγου της, Ηλία Θεοδωρόπουλου, στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το Star, η προφυλακισμένη γιατρός είχε προτείνει στο παρελθόν και στον υπνοθεραπευτή, με τον οποίο συνεργαζόταν, να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

«Κάποια στιγμή, σε ανύποπτο χρόνο, μου είχε προτείνει να το κάνω και εγώ γιατί καθαρίζει το αίμα από τη σωρεία τοξινών, αλλά μόλις άκουσα το ποσό γέλασα, καθώς εγώ δεν έχω τέτοια οικονομική άνεση, και συνέχισα τη ζωή μου κανονικά», είπε ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός σύμφωνα με το Star.

Ο ίδιος είχε αναφέρει ότι είχε δεχθεί πρόταση από το περιβάλλον του τραγουδιστή προκειμένου να τον υποβάλει σε ύπνωση. Κατά τη συνάντησή του με τον Μαζωνάκη, μάλιστα, ο Νάσος Κομιανός ήταν εκείνος που του πρότεινε την πλασμαφαίρεση.

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Τρεις ημέρες πριν από τη συνάντησή του με τον καλλιτέχνη, ο Νάσος Κομιανός είχε επικοινωνήσει με την Ιωάννα Γάκα και της είχε μεταφέρει την πρόταση που είχε δεχθεί από το περιβάλλον του τραγουδιστή.

«Προσεγγίστηκα από το περιβάλλον του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχεις κάποια πιο κατάλληλη θεραπεία για εκείνον. Ίσως μια θεραπεία που την έχεις προτείνει και σε εμένα, με την οποία καθάριζε το αίμα από τοξίνες», φέρεται να είπε στην γιατρό.

Η συνάντηση του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή πραγματοποιήθηκε μόλις δύο ημέρες πριν ο τραγουδιστής αφήσει την τελευταία του πνοή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, ενώ οι δύο άνδρες είχαν συναντηθεί σε γνωστό μαγαζί στο Ψυχικό.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την Ιωάννα Γάκα, βάζοντάς την σε ανοιχτή ακρόαση. Όπως υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής, στόχος ήταν να διαπιστωθεί εάν η διαδικασία καθαρισμού του αίματος που εφαρμοζόταν στο ιατρείο ήταν ασφαλής για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Η κυρία μας διαβεβαίωσε ότι ήταν ασφαλής και ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού και στην ευεξία του».

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Μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε εκ νέου με τη γιατρό. Οι δύο τους συζήτησαν για όσα ενδεχομένως είχαν συμβεί και επιχείρησαν να εξετάσουν τι μπορεί να είχε προκαλέσει τον θάνατο του τραγουδιστή.

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