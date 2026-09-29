Καταγγελία για «ολιστικό παθολόγο» που κάνει πλασμαφαιρέσεις σε βίλα: «Έλεγε στο σύζυγο μου ότι έχει παιδικά τραύματα και ότι το αίμα του είναι μολυσμένο»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος δεν είναι οι μόνοι γιατροί στην Αττική που εκαναν πλασμαφαιρέσεις χωρίς άδεια. Γυναίκα κατήγγειλε στο MEGA ότι επισκέφτηκε με τον σύζυγο της ιατρείο-φάντασμα, που στεγαζόταν σε βίλα.

Ο σύζυγος της αναζητούσε βοήθεια για χρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε. Όταν επισκέφτηκαν το ιατρείο ο γιατρός που συστηνόταν ως «ολιστικός-παθολόγος» του έβαλε κάποια καλώδια στο κεφάλι και τα χέρια. «Είχε μετατρέψει το σπίτι σε παράνομο ιατρείο. Στα πίσω δωμάτια δηλαδή, είχε μηχανήματα, σε ένα από αυτά τα μηχανήματα έκατσε, του έβαλε ηλεκτρόδια στα χέρια, στο κεφάλι, και ξυπόλυτος πάταγε σε κάτι μαγνήτες. Μου είπε 4 ώρες τον διάβαζε και του έβγαλε συμπεράσματα ότι είχε παιδικά τραύματα και έπρεπε να το αντιμετωπίσει και ότι θα τον κάνει καλά, ότι το αίμα του ήταν μολυσμένο, ότι έχει πολλές τοξίνες και θα πρέπει να καθαρίσει».

Ο γιατρός που ήταν απόφοιτος του πανεπιστημίου της Χονολουλού πρότεινε στον σύζυγο της γυναίκας να του κάνει πλασμαφαίρεση. « Του είπε ναι ότι καθαρίζει το αίμα, δεν ξέραμε τότε ούτε τι κάνει, ούτε για πλασμαφαίρεση δεν είχαμε ιδέα από αυτά, και ότι είναι πάρα πολύ ακριβή αυτή η συνεδρία στοιχίζει 6.000€ αλλά εσένα θα σου πάρω 2.000 τη φορά».

«Του λέω “ρε παιδάκι μου δε στέκουν αυτά που λέει, τι είναι αυτό, θα σου καθαρίσει το αίμα μέσα σ’ ένα σπίτι, τι είναι αυτό το πράγμα;” Του είχε κάνει πλύση εγκεφάλου», πρόσθεσε.

Στο ιατρείο ο γιατρός τους έβγαζε λόγο για το τέλος της δυτικής ιατρικής. «Δεν είχε καμία ταμπέλα. Μας έλεγε ότι η δυτική ιατρική έχει πεθάνει και ότι οι γιατροί του μέλλοντος θα αντιμετωπίζουν τον ασθενή με ολιστικό τρόπο. Και πρώτα αντιμετωπίζουν την ψυχή και μετά το σώμα. Μία αλαζονεία τεράστια ότι σε εμένα έρχονται όλοι οι επιφανείς».

«Τότε εγώ τον θεώρησα έναν απατεώνα τσαρλατάνο που ήθελε λεφτά χωρίς να συνειδητοποιήσω την επικινδυνότητα της κατάστασης και αυτών των μηχανημάτων στο τι μπορούν να κάνουν σε άνθρωπο γιατί δεν τα ήξερα αλλά τώρα που τα άκουσα τώρα το συνειδητοποίησα από τη γλίτωσα το σύζυγό μου τότε», κατέληξε.

Διαβάστε επίσης

«Θόλωσα και της έριξα δύο χαστούκια» – Τι λέει ο πατέρας που χτύπησε τη διευθύντρια του 1ου νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων

«Ο Μαζωνάκης ήταν λειτουργικός πριν την πλασμαφαίρεση» – Τι αποκάλυψε η 4η νοσηλεύτρια για τον πανικό που επικράτησε όταν επιδεινώθηκε η κατάστασή του

Νέες αποκαλύψεις για την ιδιωτική κλινική με το παράνομο ογκολογικό τμήμα: Ζήτησαν 12.000 ευρώ από καρκινοπαθή, θα της χρέωναν ακόμα και τα φάρμακα που είναι δωρεάν