Σοκ: Καταγγελία στο ΕΣΡ για εταιρεία ερευνών – Η δημοσκόπηση ήταν έτοιμη πριν… ολοκληρωθεί

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Μία σοβαρή καταγγελία κατά γνωστής εταιρείας δημοσκοπήσεων έφτασε στο ΕΣΡ. Υπογράφεται από τον δικηγόρο Α.Π. και φέρει τίτλο «Εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων».

Στην πολυσέλιδη αναφορά σημειώνεται ότι ενώ στην ταυτότητα της έρευνας σημειωνόταν ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για τη διεξαγωγή της – από τάδε ημερομηνία μέχρι τάδε- «ήταν ήδη έτοιμη και περιήλθε στα χέρια μας το βράδυ» πριν την ολοκλήρωσή της!

«Δηλαδή ένα 24ώρο νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία….. δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων και η συλλογή δεδομένων».

Επισυνάπτονται δε όλα τα ψηφιακά πειστήρια που υποστηρίζουν την καταγγελία, ήτοι φωτογραφίες από τον υπολογιστή στον οποίο άνοιξε ο καταγγέλλων την έρευνα και είναι νωρίτερα από την ημέρα που δηλώνεται ότι θα έληγε η συλλογή των στοιχείων!

«Στο πλαίσιο αυτό, το ΕΣΡ οφείλει να ελέγξει την ακρίβεια των ισχυρισμών της. Αναμένουμε τις επόμενες κινήσεις σας για τη διασφάλιση της ενημέρωσης του κοινού και την εκπλήρωση του θεσμικού σας ρόλου προς διασφάλιση του καθήκοντος της αλήθειας!» σημειώνεται στην καταγγελία.

Ενημερωθήκαμε για την προσκομιζόμενη δημοσκόπηση, κατά τρόπο που δεν χωρά αμφισβήτηση, στις…., για δείγμα, που η ίδια δημοσκοπική εταιρεία, υποστηρίζει πως έλαβε μεταξύ…. Σεπτεμβρίου» αναφέρεται στο κείμενο.

Και προσθέτει ο καταγγέλλων:

«Προφανώς η δημοσκόπηση ήταν έτοιμη από πριν κατά παραγγελία και εξυπηρετώντας συμφέροντα, που δεν συνάδουν με την αλήθεια και την υποχρέωση αμεροληψίας και διαφάνειας.

Ενημερώνουμε πρωτίστως Εσάς, ως άμεσα ενδιαφερόμενους και θεσμικά υπόχρεους ως προς την διασφάλιση της αλήθειας στην ενημέρωση των πολιτών.

Ακολούθως, θα πράξουμε τα δέοντα προς τις Αρχές, δικαστικές και διοικητικές, αξιολογώντας την ανταπόκριση σας στην καταγγελία και την αμεσότητα των ενεργειών σας!

Η παρούσα καταγγελία κοινοποιείται στους κάτωθι:

Προεδρία της δημοκρατίας – Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 2, Αθήνα, Τ.Κ. 100 28 (Προεδρικό Μέγαρο)

Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής, Τ.Κ. 10021)

Προεδρία της κυβέρνησης / Γραφείο του πρωθυπουργού – Ηρώδου Αττικού 19, Τ.Κ. 10674, Αθήνα

Ευτέρπη Κουτζαμάνη, πρόεδρο του ΕΣΡ και Γιάννη Πολίτη, αντιπρόεδρο του ΕΣΡ (Αμερικής 5 & Πανεπιστημίου, 105 64 Αθήνα)

Σύλλογο Εταιριών Δημοσκοπήσεων & Έρευνας Αγοράς – ΣΕΔΕΑ – Υπερείδου 7, Τ.Κ. 105 58, Αθήνα

Άρειο Πάγο – Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 16, Τ.Κ. 10167, Αθήνα

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων – Πρώην Σχολή Ευελπίδων, Κτίριο 6, Γραφείο 210, Τ.Κ. 11362, Αθήνα

Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – ΔΣΑ – Ακαδημίας 60, Αθήνα, Τ.Κ. 106 79

ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20 , Αθήνα, 10671

ΕΣΗΕΜΘ, Στρ. Καλλάρη 5, Θεσσαλονίκη 54622

ΠΟΕΣΥ, Ακαδημίας 20, Αθήνα, ΤΚ: 10671

ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Χαριλάου Τρικούπη 50, 10680, Αθήνα

ΚΚΕ – Λεωφόρος Ηρακλείου 145, Ν. Ιωνία, Ελλάδα TK: 142 31

Πλεύση Ελευθερίας – Βατάτζη 6 & Ιπποκράτους, Τ.Κ. 11472, Αθήνα

Ελληνική Λύση – Ιπποκράτους 10-12, 3ος όροφος, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα

ΣΥΡΙΖΑ, Πλατεία Ελευθερίας 1, 105 53 Αθήνα

ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πατησίων 20-22, στην Αθήνα (Τ.Κ. 10677)».

Σημείωση: Όλο το περιεχόμενο της καταγγελίας είναι στη διάθεση του site, αλλά σε αυτή τη φάση επιλέγουμε να μην αναφέρουμε το όνομα της εταιρείας και τις ημερομηνίες που θα πρόδιδαν την ταυτότητά της. Με την περαιτέρω επιβεβαίωση όλων των πληροφοριών, η αποκάλυψη των στοιχείων θα επανεξεταστεί προφανώς.

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