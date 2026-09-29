Σχεδόν το ένα πέμπτο της τηλεθέασης των καναλιών εθνικής εμβέλειας είχε ο Alpha τη Δευτέρα (29/9)

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Κομμάτι τηλεθέασης μεγέθους 15,1% κατευθύνθηκε στον Alpha χθες. Μερίδιο που αντιστοιχεί περίπου στο 1/5 της συνολικής απόδοσης (76,8%) των ένδεκα καναλιών εθνικής εμβέλειας.

Ο «πόλεμος» της τηλεθέασης μόλις έχει αρχίσει, έχει ένταση και αυτή αποτυπώνεται στις δυναμομετρήσεις των σταθμών, καθώς και τη Δευτέρα τέσσερις κατάφεραν διψήφια μερίδια τηλεθέασης.

Δεύτερο σε προτιμήσεις ήταν το Mega με επίδοση λίγο πάνω από εκείνη της προπερασμένης Δευτέρας.

Ο ΑΝΤ1 μπήκε δυναμικά στην εκκίνηση της εβδομάδας και ξανάγινε, έπειτα από καιρό, τρίτο σε δημοφιλία κανάλι, με οριακή διαφορά από τον ΣΚΑΪ.

Το Star έχει τάση σταθερότητας στην περιοχή του 8% και μένει να φανεί πώς θα διαμορφωθεί όταν στον τηλεοπτικό στίβο «κατεβάσει» το «Masterchef» στο καθημερινό περιεχόμενο του.

Το Open φλέρταρε με το 7% και σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή στιγμή εμφανίζει βελτιωμένη επίδοση. Επίσης, πέρσι τέτοια εποχή η δυναμική της ΕΡΤ1 ήταν τουλάχιστον μιάμιση ποσοστιαία μονάδα πάνω από ό,τι φέτος.

Μένει να φανεί πόσο θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση του μεριδίου της από βδομάδα οι δύο νέες σειρές, «Κουτσουπιές» και «TV Land» που θα προτείνει, η μία τις καθημερινές, η άλλη τα Σαββατοκύριακα.

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