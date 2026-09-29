Πλημμυρίζει το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δράμας όταν βρέχει (Video)

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Ομπρέλες, κουβάδες και πανιά για το πάτωμα επιστρατεύει το προσωπικό του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Δράμας, όταν βρέχει, αφού τα νερά μπαίνουν από την οροφή σε θαλάμους των ασθενών, στους διαδρόμους και στις κλινικές.



Όπως αποκαλύπτει σε σχετικό video ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος: «Αυτή είναι η κατάσταση σε ημέρα μιας φθινοπωρινής βροχής στο θεραπευτήριο χρονίων παθήσεων Δράμας, το οποίο φιλοξενεί 48 περιθαλπόμενους και ανήκει στο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.».



Για ευνόητους λόγους οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την κατάσταση μόνο από τους κοινόχρηστους χώρους και όχι από τους θαλάμους περιθαλπόμενων.



Οι εργαζόμενοι τις ημέρες που βρέχει σπεύδουν, με κίνδυνο ατυχήματος, μέσα στα νερά που μπαίνουν από παντού να τοποθετήσουν κουβάδες και πανιά, για να προστατέψουν τους ίδιους και τους περιθαλπόμενους που είναι περιπατητικοί για να μην γλιστρήσουν.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ: «Η Διοίκηση του Κ.Κ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης αντί να συνεργαστεί με το πρωτοβάθμιο σωματείο εργαζομένων για να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα που υπάρχουν και προκύπτουν καθημερινά, αναλώνεται σε παρεμβάσεις στα εσωτερικά του σωματείου, στον “έλεγχο “του καταστατικού του και σε παρεμβάσεις στην εσωτερική λειτουργία του συνδικαλιστικού οργάνου, καταστρατηγώντας τις διατάξεις του Ν.1264/82 με ένα από τα αποτελέσματα αυτής της τακτικής εργαζόμενοι και περιθαλπόμενοι να κυκλοφορούν με ομπρέλες μέσα στο ίδρυμα…» όπως αναφέρει σε ανάρτησή του και καταλήγει ζητώντας να παρέμβει το Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής.

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