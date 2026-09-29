Διατροφή: Πέντε τροφές που «προστατεύουν» την καρδιά και ρίχνουν τη χοληστερόλη

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Η σημασία της καρδιαγγειακής υγείας στη συνολική ευεξία του οργανισμού είναι αδιαμφισβήτητη. Καμία συζήτηση δεν απαιτείται για να αποδείξει ότι η καρδιά, ένα από τα κυρίαρχα όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροζωία και την ευημερία.

Κι όμως, συχνά απειλείται από διάφορες παθήσεις, μερικές εκ των οποίων προκύπτουν από κακές επιλογές του τρόπου ζωής που ακολουθούμε. Μια τέτοια, πολύ συχνή και απειλητική για την καρδιά πάθηση είναι η υψηλή χοληστερόλη.

Σύμφωνα με την καρδιολόγο, δρ. Elizabeth Clodas, ιδρύτρια της Preventive Cardiology Clinic, εάν έχετε υψηλή χοληστερόλη, πριν αναζητήσετε το χάπι που θα τη ρυθμίσει, ρίξτε μια ματιά στο πιάτο σας.

Η ειδικός εξηγεί ότι οι διατροφικές συνήθειες παίζουν κομβικό ρόλο στη διατήρηση των φυσιολογικών τιμών χοληστερόλης. Για το λόγο αυτό, η ίδια συστήνει, να ξεκινήσετε με μικρές, απλές αλλαγές στην καθημερινή σας διατροφή, που μπορούν να χαρίσουν θεαματικά αποτελέσματα στη ρύθμιση της χοληστερόλης σας, ιδιαίτερα της «κακής» LDL, που συμβάλλει στη συσσώρευση λίπους στις αρτηρίες.

Σύμφωνα με την ειδικό, η αλλαγή μπορεί να ξεκινήσει από την προσθήκη πέντε απλών, εύκολων και οικονομικών τροφών, που θα συμβάλλουν καθοριστικά στη διατήρηση της καρδιαγγειακής σας υγείας. Ποια είναι, λοιπόν, αυτά τα πέντε τρόφιμα;

Αμύγδαλα

Μια μελέτη του 2018 διαπίστωσε ότι τα αμύγδαλα μπορούν να μειώσουν την LDL χοληστερόλη, ενώ ταυτόχρονα διατηρούν ή ακόμη και αυξάνουν την HDL χοληστερόλη, δηλαδή την «καλή», που βοηθά στην απομάκρυνση άλλων, βλαβερών μορφών χοληστερόλης από την κυκλοφορία του αίματος.

Εάν δεν αγαπάτε τα αμύγδαλα, μπορείτε εναλλακτικά να καταναλώνετε φουντούκια, καρύδια ή φιστίκια Αιγίνης, τα οποία έχει επίσης αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στη μείωση των επιπέδων χοληστερόλης.

Μπρόκολο

Πλήθος μελετών έχει συσχετίσει την καρδιαγγειακή υγεία με μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά. Εξ αυτών, ξεχωρίζουν τα οφέλη του μπρόκολου, ενός λαχανικού πλούσιου σε διαλυτές φυτικές ίνες, οι οποίες μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά την προσπάθεια μείωσης της υψηλής χοληστερόλης.

Εξίσου σημαντικά στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων είναι το σπανάκι, τα λαχανάκια Βρυξελλών και το λάχανο. Όλα αυτά τα λαχανικά περιέχουν μια μεγάλη ποικιλία βιταμινών και αντιοξειδωτικών, τα οποία είναι επίσης χρήσιμα για τη ρύθμιση των επιπέδων της «κακής» χοληστερόλης.

Βρώμη

Η βρώμη είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών ινών, που μειώνουν την απορρόφηση της χοληστερόλης στο πεπτικό σύστημα.

Οι φυτικές ίνες προστατεύουν επίσης από τη δημιουργία ακραίων τιμών ινσουλίνης, η οποία με τη σειρά της συμβάλλει στην αύξηση των επιπέδων κακής χοληστερόλης.

Εάν δεν καταναλώνετε αρκετές φυτικές ίνες, η αύξηση της πρόσληψης κατά 10 γραμμάρια την ημέρα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής κατά 14% και θανάτου από καρδιακή νόσο κατά 27%, σύμφωνα με τα ευρήματα σχετικής μελέτης.

Σπόροι Chia

Οι σπόροι Chia αποτελούν πλούσια πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, ενός πολύτιμου συστατικού για την υγεία του οργανισμού. Η αύξηση της κατανάλωσης αυτών των υγιεινών λιπαρών ακόμη και κατά ένα γραμμάριο την ημέρα έχει συσχετιστεί με 16% μείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Παρ’ ότι τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα δε φαίνεται να επιδρούν ιδιαίτερα στα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, μπορούν ωστόσο να ενισχύσουν την HDL χοληστερόλη, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στη μείωση των τριγλυκεριδίων.

Καρπούζι

Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη χοληστερόλη σας, αλλά αποζητάτε και την ημερήσια πρόσληψη ζάχαρης, τότε αφήστε στην άκρη τα ανθυγιεινά σνακ και απολαύστε μια φέτα δροσερού καρπουζιού.

Το καρπούζι περιέχει λυκοπένιο, το οποίο διακρίνεται για την ιδιότητά του να μειώνει τα λιπίδια, μειώνοντας την ολική, αλλά και την LDL χοληστερόλη. Εάν το καρπούζι δεν αποτελεί το αγαπημένο σας φρούτο, προτιμήστε μήλα, σταφύλια, φράουλες, εσπεριδοειδή ή ακόμα και αβοκάντο, όλες γευστικές επιλογές, πλούσιες σε πηκτίνη, ένα είδος διαλυτής ίνας, που συμβάλλει στη μείωση της LDL χοληστερόλης.

Πηγή: ygeiamou

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