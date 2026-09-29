Δίπλα στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεαγένειο λειτουργούσε  η «κλινικότρυπα» που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη

Takeaways by to pontiki AI Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας προχωρά στο σφράγισμα παράνομης κλινικής στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρείχε ογκολογικές υπηρεσίες χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας.

Επιθεωρητές υγείας είχαν εισηγηθεί την αναστολή λειτουργίας της κλινικής εδώ και ενάμιση χρόνο, διαπιστώνοντας σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού.

Η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας δεν προέβη στο σφράγισμα της δομής, παρά την ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας και τη σχετική εισήγηση των αρχών.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη λειτουργία της κλινικής, η οποία έθετε σε κίνδυνο τη ζωή των ασθενών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη προσφυγής σε αδειοδοτημένες υγειονομικές δομές.

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Μόλις 500 μέτρα μακριά από το Ογκολογικό Νοσοκομείο Θεαγένειο λειτουργούσε η κλινικότρυπα στη Θεσσαλονίκη, που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς να έχει άδεια σε ασθενείς που δεν είχαν καν καρκίνο (!) και σφραγίστηκε σήμερα από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Την απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης για ανάκληση της λειτουργίας της ιδιωτικής κλινικής, επέδωσαν λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι δικαστικοί επιμελητές.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας εργαζομένων στα δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, δίνει μια άλλη διάσταση στην υπόθεση, που σκιαγραφεί την αναρχία και στο μαύρο τοπίο.

Οι καταγγελίες της ΠΟΕΔΗΝ επιβεβαιώνουν πλήρως την Αντιπρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) Ευαγγελία Γιαννάκη, Αιματολόγο, Διευθύντρια στην Αιματολογική Κλινική – Μονάδα Μεταμόσχευσης Αιμοποιητικών Κυττάρων – Μονάδα Γονιδιακής και Κυτταρικής Θεραπείας, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», στη Θεσσαλονίκη, που είχε μιλήσει πρόσφατα στο topontiki.gr για τις κλινικότρυπες που λειτουργούν στην Ελλάδα με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως καταγγέλλει ο κ. Γιαννάκος παρ΄ όλο που ήταν γνωστό ότι είχε γίνει έλεγχος από τους επιθεωρητές υγείας της ΕΑΔ εδώ και ενάμιση χρόνο και είχαν εισηγηθεί την αναστολή λειτουργίας της, η Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας δεν προέβη στο σφράγισμα της κλινικής φάντασμα.

Αναλυτικά, η «κλινικότρυπα» λειτουργούσε σε μικρή απόσταση από το Θεαγένειο και διαφήμιζε ογκολογικές υπηρεσίες, παρά τα σοβαρά προβλήματα στελέχωσης και αδειοδότησης.

«Πριν ενάμιση χρόνο έφθασε καταγγελία στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας από ασθενείς και πολίτες για κλινική φάντασμα χωρίς στελέχωση και μηχανήματα, (500 μέτρα από το υπερσύγχρονο ογκολογικό νοσοκομείο Θεαγένειο) που διαφήμιζαν ότι διαθέτουν κλινική ογκολογική χωρίς άδεια, με έναν συνεργαζόμενο πνευμονολόγο ιατρό, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό.».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι δύο επιθεωρητές από το πρώην Σώμα Επιθεωρητών Υγείας Πρόνοιας, που ενσωματώθηκε στην Ενιαία Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) το 2019, ανέλαβαν τον έλεγχο.

Διαπίστωσαν μια κλινική εντελώς υποστελεχωμένη που λειτουργούσε ως γηροκομείο και διαφήμιζε υπηρεσίες ογκολογίας και εισηγήθηκαν αμέσως να σφραγιστεί.

«Οι επιθεωρητές εισηγήθηκαν την αναστολή λειτουργίας της κλινικής φάντασμα. Όμως η Διεύθυνση Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας ως αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας δεν προέβη στην οριστική λειτουργία της κλινικής φάντασμα παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής για οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής, με αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και παρά το γεγονός ότι είχε εκδοθεί ήδη από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας.» αναφέρει ο κ Γιαννάκος και συνεχίζει:

«Η ψευτοκλική, συνέχισε να λειτουργεί κανονικά. Μετά το θάνατο του Μαζωνάκη και με όλο αυτό το θόρυβο που ξέσπασε επιτέλους έγινε το αυτονόητο να δοθεί εντολή να σφραγισθεί και επιτέλους να πάψουν να πουλάνε ελπίδες σε ασθενείς με καρκίνο και να θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ άσκησε έντονη κριτική για το γεγονός ότι, παρά την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας στις αρχές του 2026 και την εισήγηση για οριστική διακοπή, η κλινική συνέχιζε να λειτουργεί.

Παράλληλα, κάλεσε τους ασθενείς με καρκίνο να απευθύνονται σε οργανωμένες και αδειοδοτημένες ογκολογικές δομές, επισημαίνοντας ότι η θεραπεία των κακοηθειών απαιτεί εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

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