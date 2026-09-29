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29.09.2026 12:20

Επικό reunion για 6 supermodels των 90’s – «Απόδραση» στις Σπέτσες με διάθεση… πενθήμερης! (Videos/Photos)

29.09.2026 12:20
models-reunion-new

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Τη δεκαετία του ’90 αποτελούσαν τα supermodels της εποχής, αλωνίζοντας σε πασαρέλες, πρωτοστατώντας σε διαφημίσεις και κάνοντας θραύση σε φωτογραφίσεις.

Κατάφεραν να διακριθούν σε έναν χώρο απαιτητικό, ωστόσο, αυτό που κρατούν σήμερα -σχεδόν 30 χρόνια μετά- είναι ότι σε ένα περιβάλλον τόσο ανταγωνιστικό, εκείνες κατάφεραν να γίνουν φίλες καρδιάς με τη σχέση τους να αντέχει στον χρόνο.

Ο λόγος για τη Νόνη Δούνια, τη Ρέα Τουτουντζή, την Κάλλι Τσιλίδου, την Εύη Αδάμ, τη Μάνια Ντέλου και την Άντζελα Ευρυπίδη οι οποίες αποφάσισαν να κάνουν reunion με mood… πενθήμερης στο νησί της Νόνης Δούνια, τις Σπέτσες με οικοδέσποινα την ίδια και τη μητέρα της, που τις ξέρει όλες από μικρά κορίτσια.

Σε μια όμορφη «απόδραση» από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, απόλαυσαν βόλτες, θυμήθηκαν ιστορίες από το παρελθόν, μαγείρεψαν, γέλασαν και ανανέωσαν το ραντεβού τους για την επόμενη χρονιά.

«Από τα 20 στα 50 something… και μυαλό ακόμα 20. Κάποτε μοντέλα στα ’90s, τώρα πενταήμερη στις Σπέτσες.
30+ χρόνια φιλίας, άπειρες ιστορίες, γέλια, φαγητά, παγωτά και αρκετό υλικό που ευτυχώς δεν υπήρχαν κινητά τότε.

Και φυσικά η Μαμαρια. Η μαμά της Νόνης, που μας άνοιξε το σπίτι της…love you! Μας τάισε, μας φρόντισε, μας αγκάλιασε και μας έκανε να νιώσουμε πάλι κορίτσια.

Νονη, ευχαριστούμε για όλα. Μαμαρία… του χρόνου ερχόμαστε πάλι… πεινασμένες» έγραψε η Μάνια Ντέλου δίνοντας μια γεύση από το Weekend τους.

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:30
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