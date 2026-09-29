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29.09.2026 10:44

Κατερίνα Λιόλιου: «Μακάρι να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί στο μέλλον» (Video)

29.09.2026 10:44
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Για τη νέα της συνεργασία με τον Σάκη Ρουβά μίλησε η Κατερίνα Λιόλιου, εκφράζοντας τον θαυμασμό αλλά και την ανυπομονησία της που θα βρεθεί δίπλα στον «απόλυτο σταρ», όπως τον χαρακτηρίζει.

«Πράγματι, τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησα να κρατάω μαγαζιά, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, αλλά φέτος θα κάνω μια μεγάλη συνεργασία στο Έναστρον με τον Σάκη Ρουβά. Έχω τρομερή ανυπομονησία γι’ αυτό το σχήμα. Θα δείτε και θα ακούσετε πολύ ωραία πράγματα, τα οποία τα προετοιμάζουμε μήνες. Η χημεία με τον απόλυτο, εντάξει, σταρ Σάκη Ρουβά είναι πολύ καλή και πιστεύω ότι θα δείτε κάτι πολύ ωραίο» τόνισε, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» και τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Ερωτηθείσα για ενδεχόμενο γάμο, η Κατερίνα Λιόλιου απάντησε ότι αν και ένα τέτοιο σενάριο δεν είναι στα σχέδιά της προς το παρόν, ωστόσο, δεν το αποκλείει. Τόνισε δε, ότι η μητρότητα είναι κάτι που σίγουρα την αφορά και εύχεται να βιώσει αυτό το «ταξίδι» στο μέλλον.

«Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτή τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Μας γεμίζουν άλλα πράγματα αυτή τη στιγμή και μ’ αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί, δύο, δεν ξέρω, μακάρι. Ε, πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ. Όταν αισθάνεσαι ότι θέλεις να τα παρατήσεις, πρέπει να επιμείνεις. Και εκεί είναι και η έννοια του πρωταθλητισμού σε αυτό που κάνεις. Ότι όταν κάτι μοιάζει για όλο τον κόσμο υπερβολή, για σένα ξέρεις ότι είναι το σωστό» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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ΤΡΙΤΗ 29.09.2026 12:32
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