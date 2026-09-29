«Van-ar-chy»: Σπάνιο φιλμ του βωβού κινηματογράφου που γυρίστηκε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα βρέθηκε στην Ιαπωνία (photos/video)

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Μια κωμωδία του βωβού κινηματογράφου που γυρίστηκε στο Νιου Χάμσαϊρ πριν από περισσότερο από έναν αιώνα βρέθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία και έχουν προγραμματιστεί προβολές της για τις αρχές Νοεμβρίου στην πολιτεία όπου δημιουργήθηκε.

Η ταινία «Van-ar-chy» του 1919 με πρωταγωνιστή τον Αμερικανό κωμικό και σκηνοθέτη Μπίλι Μπι Βαν (Billy B Van) ήρθε στο φως χάρη στον Κοχέι Οκίτα (Kohei Okita), φοιτητή κινηματογραφικών σπουδών από το Σεντάι της Ιαπωνίας. Ενώ έκανε έρευνα για τα πρώτα βήματα του κινηματογράφου σχετικά με τη λέξη «αναρχία», ο Οκίτα αγόρασε αρκετές παλιές μπομπίνες ταινιών από ένα παλαιοπωλείο στην Ιαπωνία και βρήκε την κωμωδία με πρωταγωνιστή τον Βαν, τον οποίο δεν αναγνώρισε, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

credit: billybvan.com

Μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο Οκίτα ήρθε σε επαφή με τον Τζον Τάριοτ (John Tariot), αρχειοθέτη του έργου του Βαν. Ο Τάριοτ αναγνώρισε την κωμωδία η οποία γυρίστηκε στο Νιου Χάμσαϊρ και συγκεκριμένα στις πόλεις Newport και Sunapee, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Βαν, ο οποίος έζησε από το 1870 έως το 1950, ξεκίνησε την καριέρα του εμφανιζόμενος στο Μπρόντγουεϊ σε παραστάσεις βοντβίλ προτού στραφεί στη δημιουργία ταινιών. Αργότερα ίδρυσε την εταιρεία «Equity Motion Picture Company» και άνοιξε ένα στούντιο στο Τζορτζς Μιλς του Νιου Χάμσαϊρ, όπου παρήγαγε βουβές κωμωδίες που γυρίστηκαν γύρω από την περιοχή της λίμνης Sunapee.

credit: billybvan.com

Στο δελτίο Τύπου υπογραμμίστηκε επίσης πόσο σημαντικό ήταν που ο Οκίτα βρήκε την ταινία, αναφέροντας: «Η διάσωσή του είναι σημαντική σε δύο μέτωπα. Το «Van-ar-chy» διατηρεί το έργο μιας ελάχιστα γνωστής πρώιμης αμερικανικής εταιρείας κινηματογράφου, σε μια εποχή που ένα μεγάλο μέρος του βουβού κινηματογράφου έχει χαθεί. Παράλληλα όμως, αποτελεί και ένα κομμάτι τοπικής ιστορίας καταγεγραμμένο σε κίνηση: οι σκηνές του διατηρούν στιγμιότυπα από τους δρόμους, τα τοπία, τα κτίρια και τους ανθρώπους του Newport και του Sunapee το 1919».

«Δεν βλέπουμε απλώς πού γύριζε ταινίες ο Μπίλι Μπι Βαν. Βλέπουμε τον κόσμο στον οποίο τις δημιούργησε», ανέφερε ο Τάριοτ σε δήλωσή του, προσθέτοντας: «Δύο φιλμ έχουν εμφανιστεί σε μέρη όπου κανείς δεν περίμενε να τα βρει. Υπάρχουν ακόμη ταινίες του που αγνοούνται και ενδέχεται να υπάρχουν κι άλλες που βρίσκονται ανώνυμες σε αρχεία ή ιδιωτικές συλλογές. Η αναζήτηση συνεχίζεται».

Η προβολή του «Van-ar-chy» έχει προγραμματιστεί για την 1η Νοεμβρίου στο Newport Opera House.

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