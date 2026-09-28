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28.09.2026 12:00

«Avengers: Endgame»: Η ταινία της Marvel κατέκτησε ξανά το αμερικανικό box office (photo/videos)

28.09.2026 12:00
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credit: Marvel Studios

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Πέρασαν επτά χρόνια από τότε που αναδείχθηκε η δεύτερη εμπορικότερη ταινία όλων των εποχών και τώρα το «Avengers: Endgame» επέστρεψε στην κορυφή του box office, σε έναν γύρο θριάμβου για τη Marvel και μια πρώτη γεύση του επικείμενου blockbuster «Avengers: Doomsday».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο, η επανακυκλοφορία το Σαββατοκύριακο σημείωσε έσοδα 26 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και επιπλέον 60 διεθνώς. Η ταινία, η οποία είχε συγκεντρώσει 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια το 2019, προβλήθηκε ξανά στις αίθουσες με αρκετές νέες σκηνές μετά τους τίτλους τέλους και ένα «ευχαριστώ» για τους θαυμαστές από τους Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ (Robert Downey Jr.) και Κρις Έβανς (Chris Evans).

Όπως αναφέρει το ΑP, μεταξύ των επανακυκλοφοριών μόνο το «Star Wars: A New Hope» το 1997 (35,9 εκατ. δολάρια) και το «The Lion King» το 2011 (30,2 εκατ. δολάρια) έχουν σημειώσει υψηλότερες εισπράξεις στο άνοιγμά τους στις αμερικανικές αίθουσες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια, το Χόλιγουντ καταφεύγει όλο και συχνότερα στις επαναπροβολές για να καλύψει τα κενά στο πρόγραμμα των νέων κυκλοφοριών.

Τρεις νέες ταινίες έκαναν πρεμιέρα αυτό το τριήμερο: το «Primetime» της A24 με τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), το «Heart of the Beast» της Paramount Pictures με τον Μπραντ Πιτ (Brad Pitt) και το «Forgotten Island» της Universal Pictures.

Ωστόσο, στη δεύτερη θέση βρέθηκε το reboot του «Resident Evil» σε σκηνοθεσία Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger). Η παραγωγή της Sony Pictures, συνεχίζοντας τη δυναμική της πορεία μετά από ένα ντεμπούτο που ξεπέρασε τις προσδοκίες, συγκέντρωσε 23,3 εκατομμύρια δολάρια στο δεύτερο Σαββατοκύριακό της. Μέσα σε δύο εβδομάδες, η κινηματογραφική μεταφορά του δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού έχει φτάσει τα 103,5 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά.

Στη τρίτη θέση, το «Heart of the Beast» προσπέρασε οριακά το «Primetime», συγκεντρώνοντας 20 εκατομμύρια δολάρια από 3.435 αμερικανικές αίθουσες ενώ διεθνώς πρόσθεσε επιπλέον 30,1 εκατομμύρια δολάρια.

Από την άλλη πλευρά, το «Primetime», με προϋπολογισμό μόλις 15 εκατομμυρίων δολαρίων, χάρη στις εξαιρετικές κριτικές και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας, έκανε ντεμπούτο στις ΗΠΑ με 19,2 εκατομμύρια δολάρια.

Το Top 10 του αμερικανικού box office (25-27 Σεπτεμβρίου)

Οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τη Rentrak:

«Avengers: Endgame: Encore», $26 εκατ.
«Resident Evil», $23,3 εκατ.
«Heart of the Beast», $20 εκατ.
«Primetime», $19,2 εκατ.
«Forgotten Island», $12,8 εκατ.
«Practical Magic 2», $5,7 εκατ.
«Spider-Man: Brand New Day», $4,1 εκατ.
«The Odyssey», $3,7 εκατ.
«Coyote vs. Acme», $1,9 εκατ.
«Daniel and the Fiery Furnace», $1,5 εκατ.

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