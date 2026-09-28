Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο – Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

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Σε απόγνωση οι κάτοικοι, σε θολούρα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών, σε θέση «μάχης» για αποζημίωση από το Δημόσιο εξαιτίας της παύσης των εργασιών του μετροπόντικα στην Κυψέλη, ο εργολάβος!

Το ζοφερό αυτό παζλ αποτυπώνει την κατάσταση που επικρατεί στην Κυψέλη εδώ και οκτώ μήνες, μετά την αποκάλυψη των σοβαρών ζημιών και καθιζήσεων που προκάλεσε σε τουλάχιστον 25 πολυκατοικίες ο μετροπόντικας κατά τη διάνοιξη της σήραγγας του μετρό στη Γραμμή 4.

Σοβαρές ζημιές που αποκαλύφθηκαν μόνον όταν οι κάτοικοι οργανώθηκαν, ζήτησαν τη βοήθεια και την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και έφεραν με κοινή πρωτοβουλία το θέμα στη δημοσιότητα, καθώς υπουργείο Υποδομών, Ελληνικό Μετρό και εργολάβος φέρονται να είχαν υποτιμήσει έως και αποσιωπήσει την κατάσταση.

Και σήμερα, οκτώ μήνες μετά την αποκάλυψη των ζημιών σε πολυκατοικίες της Κυψέλης και ενώ ακόμα εκκρεμούν πραγματογνωμοσύνες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι ασφαλές να μένουν οι κάτοικοι στα διαμερίσματα που έχουν «χτυπηθεί» από τις εργασίες, έρχεται ο εργολάβος (κοινοπραξία ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom) και δηλώνει την πρόθεσή του να ζητήσει και αποζημίωση από το Δημόσιο για το σταμάτημα των εργασιών του μετρό στην Κυψέλη!

Γιατί λέει ο εργολάβος ότι θα ζητήσει αποζημίωση

Η αποκάλυψη ότι ο εργολάβος της Γραμμής 4 του μετρό, δηλαδή η κοινοπραξία ΑΒΑΞ – Ghella – Alstom, θα ζητήσει αποζημίωση για το σταμάτημα των εργασιών του μετροπόντικα, που έγινε λόγω μεγάλων ζημιών σε πολυκατοικίες, έγινε από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο του ομίλου AVAX, Αντώνη Μιτζάλη, κατά την παρουσίαση, πριν από λίγες ημέρες, σε αναλυτές των αποτελεσμάτων του ομίλου για το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Αντ. Μιτζάλης ανέφερε, σύμφωνα με δηλώσεις του που είδαν το φως της δημοσιότητας, ότι όσον αφορά την κατασκευή της Γραμμής 4 του μετρό στην Κυψέλη, έχει κατατεθεί στην Ελληνικό Μετρό επικαιροποιημένη μελέτη για το πώς μπορεί να ξεκινήσει και πάλι ο μετροπόντικας με ασφάλεια.

«Όσο νωρίτερα δοθεί η έγκριση, τόσο μικρότερη θα είναι η αποζημίωση που θα δικαιούμαστε. Όσο περισσότερο καθυστερεί, τόσο περισσότερο παραμένουν αδρανή το προσωπικό και ο εξοπλισμός μας, γεγονός που δημιουργεί το δικαίωμά μας να ζητήσουμε αποζημίωση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να το κάνουμε λιανά, ο εργολάβος λέει ότι κατέθεσε επικαιροποιημένη μελέτη και ζητά αμέσως από την Ελληνικό Μετρό το πράσινο φως για να ξαναρχίσουν οι εργασίες του μετροπόντικα, διαφορετικά το ύψος της αποζημίωσης που θα απαιτήσει θα ανεβαίνει συνεχώς.

Και τα λέει αυτά ενώ ακόμα δεν έχουν παραδοθεί οι εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης του ΤΕΕ, ενώ ακόμα κανείς δεν είναι σε θέση να πει στους κατοίκους πόσο ασφαλές είναι να μένουν στα σπίτια τους και ενώ ακόμα δεν έχουν δοθεί στον Δήμο Αθηναίων και στην Πρωτοβουλία Κατοίκων πλήρης πρόσβαση στα δεδομένα και εγγυήσεις ασφάλειας και στατικής επάρκειας.

Από την άγνοια στη σύγχυση το υπουργείο Υποδομών

Το άκρως σοβαρό είναι ότι η πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου τελεί εν συγχύσει, με Χρίστο Δήμα και Νίκο Ταχιάο να κάνουν αντικρουόμενες δηλώσεις, επιτείνοντας την αγωνία των πολιτών και ρίχνοντας στα βράχια το θέμα της εμπιστοσύνης, που είναι και το ζητούμενο, ειδικά απέναντι σε τόσο σοβαρές καταστάσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των πολιτών και τη διασφάλιση της περιουσίας τους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος παραδέχθηκε ότι μέχρι και τον Ιούλιο, όταν ενημερώθηκε για το πρόβλημα από τον Χάρη Δούκα, είχε άγνοια του θέματος.

Η ομολογία του έγινε και κατά την παρέμβασή του στο τελευταίο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της Κυψέλης, που έγινε από τον Δήμο Αθηναίων.

Και σήμερα, οκτώ μήνες μετά την εμφάνιση των καθιζήσεων και των ζημιών και τρεις μήνες από την… ενημέρωση των αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών, η πολιτική ηγεσία δείχνει να διαπνέεται από αλαλούμ.

Άλλα λέει ο υπουργός, άλλα ο υφυπουργός

Όπως σημείωσε ο Θανάσης Καμπαγιάννης, νομικός εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Κατοίκων, «Δήμας και Ταχιάος βγαίνουν στα κανάλια με διαφορά μιας μέρας και λένε τα εντελώς αντίθετα πράγματα».

Ο κ. Καμπαγιάννης παραθέτει μάλιστα, με ημερομηνίες, τις εκ διαμέτρου αντίθετες δηλώσεις που κάνουν μέσα σε λίγα 24ωρα ο υπουργός Υποδομών, Χρίστος Δήμας, και ο υφυπουργός, Νίκος Ταχιάος.

Συγκεκριμένα:

– Χρ. Δήμας (25/9): «Δεν υπάρχει επικινδυνότητα στα κτίρια κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό».

– Νίκος Ταχιάος (24/9): «Εάν επιμένουν για το θέμα της ασφάλειας… δεν ειπώθηκε ποτέ ότι είναι ασφαλή τα κτίρια».

– Χρ. Δήμας (25/9): «Δεν υπάρχει θέμα σατανικότητας, δεν υπάρχει επικινδυνότητα».

– Νίκος Ταχιάος (24/9): «Δεν μπορεί να βγει κανένας να πει ότι είναι ασφαλή κτίρια».

– Νίκος Ταχιάος (7/9): «Βεβαίως έχει διαπιστωθεί και στον φέροντα οργανισμό κτιρίων, διότι είχαμε διαφορετικές καθιζήσεις. Αυτές, μακροσκοπικά σας είπα, δεν ενέχουν αυτή τη στιγμή κίνδυνο για την ασφάλεια των ενοίκων των συγκεκριμένων πολυκατοικιών, των συγκεκριμένων κατοικιών».

Και βέβαια να επισημάνουμε ότι ο υφυπουργός Υποδομών, δύο φορές με δηλώσεις του, ανέφερε ότι ο ίδιος δεν θα νοίκιαζε κάποιο από τα διαμερίσματα που έχουν πάθει ζημιές στην Κυψέλη από τον μετροπόντικα.

Να σημειωθεί ότι η παραδοχή του Νίκου Ταχιάου πως ενημερώθηκε για τα προβλήματα από το μετρό στην Κυψέλη από τον Χάρη Δούκα προκαλεί σοβαρά ερωτήματα. Και αυτό γιατί, αν και η Ελληνικό Μετρό έδωσε εντολή να σταματήσει ο μετροπόντικας τη διάνοιξη της σήραγγας στις 8 Μαΐου, έκανε δημόσια ανακοίνωση στις 15 Ιουλίου, και αφού οι κάτοικοι της Κυψέλης είχαν αρχίσει να οργανώνονται και να διεκδικούν ενημέρωση για τις σοβαρές βλάβες στα σπίτια τους.

Συγκέντρωση και πορεία

Οι κάτοικοι της Κυψέλης που έχουν πληγεί από τις εργασίες του μετρό, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, πραγματοποιούν σήμερα, Δευτέρα (28/9), συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία οι εκπρόσωποι των κατοίκων, ο Χάρης Δούκας, ο νομικός εκπρόσωπός τους, Θανάσης Καμπαγιάννης, και ο εμπειρογνώμονας, καθηγητής του ΕΜΠ Δημήτρης Καλιαμπάκος, θα παρουσιάσουν τα δεδομένα για τις καθιζήσεις, τις παραμορφώσεις και την ασφάλεια των κτιρίων, τα θεσμικά και νομικά βήματα για την προστασία των κατοίκων –καθώς ήδη από τον δήμαρχο Αθηναίων κατατέθηκαν τα πρώτα στοιχεία στον εισαγγελέα–, τις αποζημιώσεις και την ασφάλεια του έργου, τη θέση του Δήμου Αθηναίων και τη διεκδίκηση διαφάνειας και εγγυήσεων.

Παράλληλα, οι κάτοικοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους με συγκέντρωση και πορεία το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 6 μ.μ., στην Πλατεία Κυψέλης.

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