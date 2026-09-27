Βρετανία: Μία αγρότισσα γύρισε από ξενύχτι, είδε τρία βαν και μασκοφόρους και ειδοποίησε την αστυνομία για να αποφευχθεί το τρομοκρατικό χτύπημα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η παρατηρητικότητα μιας κατοίκου φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κινητοποίηση των αρχών της Βρετανίας γύρω από την αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, όπου συνελήφθησαν πέντε άνδρες για αδικήματα που συνδέονται με την προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η γυναίκα, η οποία δραστηριοποιείται ως αγρότισσα στην περιοχή, επέστρεφε από πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής όταν φέρεται να παρατήρησε ύποπτη κινητικότητα κοντά στη στρατιωτική εγκατάσταση.

Όπως ανέφερε σε βρετανικό μέσο, είδε τρία βαν και άνδρες που, σύμφωνα με την περιγραφή της, φορούσαν καλύμματα στο πρόσωπο και κινούνταν προς την κατεύθυνση της βάσης. Η ίδια φέρεται να ειδοποίησε την αστυνομία, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Η κλήση που κινητοποίησε τις αρχές

Η βρετανική Counter Terrorism Policing επιβεβαίωσε ότι περίπου στις 00:45 τα ξημερώματα της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου οι αρχές έλαβαν τηλεφώνημα για τρία ύποπτα οχήματα που φέρονταν να κατευθύνονται προς την RAF Fairford.

Ένοπλοι αστυνομικοί έσπευσαν στην περιοχή του Whelford και συνέλαβαν πέντε άνδρες.

Αρχικά οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα βάσει της νομοθεσίας περί εκρηκτικών. Στη συνέχεια, οι πέντε άνδρες τέθηκαν υπό κράτηση με την υποψία ότι προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια, σύμφωνα με την Counter Terrorism Policing.

Οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο και ότι οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση.

Έρευνα στα ύποπτα οχήματα

Η υπόθεση προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στην περιοχή, καθώς γύρω από τα οχήματα δημιουργήθηκε ζώνη ασφαλείας περίπου 400 μέτρων.

Στο σημείο κλήθηκε και μονάδα του βρετανικού στρατού ειδικευμένη στην αντιμετώπιση εκρηκτικών μηχανισμών, προκειμένου να εξετάσει τα οχήματα.

Για προληπτικούς λόγους, περίπου 85 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή κλήθηκαν να απομακρυνθούν προσωρινά από τις κατοικίες τους, ενώ δημιουργήθηκε χώρος υποδοχής για όσους δεν μπορούσαν να φιλοξενηθούν από συγγενείς ή φίλους.

Στο μικροσκόπιο το κίνητρο

Η RAF Fairford αποτελεί σημαντική στρατιωτική εγκατάσταση που χρησιμοποιείται από την αμερικανική Πολεμική Αεροπορία και, λόγω της τρέχουσας έντασης στην περιοχή, οι βρετανικές αρχές εξετάζουν διαφορετικά πιθανά σενάρια για το περιστατικό.

Το Reuters μετέδωσε ότι οι ερευνητές εξετάζουν μεταξύ άλλων πιθανή σύνδεση με το Ιράν, χωρίς ωστόσο οι βρετανικές αρχές να έχουν ανακοινώσει επισήμως ποιος βρίσκεται πίσω από την υπόθεση ή ποιο ήταν το ακριβές σχέδιο των συλληφθέντων.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι, σύμφωνα με όσα είχε πληροφορηθεί, οι άνδρες φέρονταν να σχεδιάζουν ενέργεια που θα προκαλούσε «μεγάλη ζημιά». Η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί δήλωση του Αμερικανού προέδρου και όχι επίσημο συμπέρασμα της βρετανικής έρευνας.

Η βρετανική Counter Terrorism Policing έχει μέχρι στιγμής αποφύγει να αποδώσει την υπόθεση σε συγκεκριμένη οργάνωση ή χώρα.

Η ανώτατη αξιωματούχος της αντιτρομοκρατικής αστυνομίας Vicki Evans δήλωσε ότι η έρευνα βρίσκεται στα πρώτα της στάδια και ότι οι αρχές συνεργάζονται με τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να αποσαφηνίσουν τις συνθήκες του περιστατικού.

Έτσι, ενώ η μαρτυρία της αγρότισσας φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για την αστυνομική κινητοποίηση, οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς σχεδίαζαν οι πέντε άνδρες, αν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο επίθεσης και εάν τα ύποπτα οχήματα συνδέονται πράγματι με την υπόθεση.

Οι πέντε συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, ενώ οι βρετανικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα γύρω από την RAF Fairford.

Διαβάστε επίσης

Σερβία: Ο Βούτσιτς υπέβαλε την παραίτησή του από πρόεδρος της χώρας



Τρόμος στον αέρα: Έκτακτη προσγείωση αεροσκάφους στη Λυών έπειτα από πυρκαγιά από powerbank



Γάζα: Σε εξέλιξη το τιτάνιο έργο της απομάκρυνσης εκατομμυρίων τόνων ερειπίων που μπορεί να κρύβουν έως και 10.000 πτώματα