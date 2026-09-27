Βρετανία: Στην Αντιτρομοκρατική οι έρευνες στη βάση Φέρφορντ – Αποκλεισμένο το Γουέλφορντ

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Στην Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία «περνά» η έρευνα για το σοβαρό περιστατικό με τα εκρηκτικά που εκτυλίχθηκε κοντά στην αεροπορική βάση RAF Φέρφορντ, στο Γκλόστερσιρ της Βρετανίας.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, αρκετοί άνδρες συνελήφθησαν ως ύποπτοι για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εκρηκτικών, ενώ στην περιοχή γύρω από τη βάση έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα μέτρα ασφαλείας με τα ρεπορτάζ να κάνουν λόγο για οδοφράγματα, ένοπλους αστυνομικούς και δεκάδες οχήματα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Αποκλεισμένο το Γουέλφορντ

Στην κοντινή περιοχή του Γουέλφορντ, οι κατοικίες εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους, ενώ ειδικό κλιμάκιο πυροτεχνουργών του βρετανικού στρατού ερευνά τα οχήματα που βρίσκονται εκεί.

Νωρίτερα, οι Αρχές έκαναν λόγο για «μείζον περιστατικό». Σε νεότερη ενημέρωση οι Αρχές έκαναν γνωστό ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο, χωρίς ωστόσο να έχει αρθεί ο αποκλεισμός.

Μέχρι στιγμής, πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί τρομοκρατικό κίνητρο ούτε αν οι συλλήψεις συνδέονται άμεσα με τη αεροπορική βάση που έχει χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν στη διάρκεια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει ενημερωθεί για τις εξελίξεις. Η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία, από την πλευρά της, δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το επίπεδο συναγερμού στη βάση.

Η στρατηγική σημασία της RAF Φέρφορντ

Η RAF Φέρφορντ είναι μία από τις σημαντικότερες βρετανικές βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές αεροπορικές δυνάμεις.

Έχει φιλοξενήσει στρατηγικά βομβαρδιστικά B-1B Lancer και έχει χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο αμερικανικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Η υπόθεση αποκτά πρόσθετο βάρος λόγω προηγούμενων προειδοποιήσεων του Ιράν προς τη Βρετανία για τη χρήση βρετανικών βάσεων από αμερικανικά βομβαρδιστικά, χωρίς ωστόσο να συνδέονται με το σημερινό περιστατικό.

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