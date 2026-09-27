Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Επικράτηση του «όχι» στην αυστηρότερη ουδετερότητα της χώρας

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Οι Ελβετοί ψηφοφόροι φαίνεται πως απορρίπτουν την πρόταση να υιοθετηθεί μια πιο περιοριστική μορφή ουδετερότητας, η οποία θα εμπόδιζε ενδεχομένως τη χώρα τους να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις ή να συνεργαστεί με το ΝΑΤΟ.

Πάνω από τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στο δημοψήφισμα καταψήφισε την πρόταση για μια αυστηρώς καθορισμένη εκδοχή της ουδετερότητας, που προβλέπεται στο Σύνταγμα της χώρας, σύμφωνα με τα exit poll που έδωσε στη δημοσιότητα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο SRF.

Αν και η ουδετερότητα της Ελβετίας αναγνωρίζεται διεθνώς από το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων το 1815, το πώς η κυβέρνηση την εφαρμόζει δεν εξηγείται με λεπτομέρειες. Το δεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα (SVP) υποστηρίζει πως η παραδοσιακή θέση της Ελβετίας έχει φαλκιδευτεί, αφού η Βέρνη επέβαλε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας αφίσες γέμισαν τους δρόμους της χώρας με μηνύματα που προέτρεπαν τους πολίτες να ψηφίσουν «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ουδετερότητα».

Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν πως οι ψηφοφόροι θα απορρίψουν την πρόταση, με μία από τις τελευταίες έρευνες να κάνει λόγο για 68% κατά και 31% υπέρ.

Εκτός του SVP, τα περισσότερα κόμματα στην ελβετική κυβέρνηση αντιτίθενται στην πρόταση, με τον υπουργό Εξωτερικών Ινιάτσιο Κασίς να υποστηρίζει ότι θα πλήξει την εθνική ασφάλεια και θα εμποδίσει την Ελβετία από το να συμμετέχει σε στρατιωτικά γυμνάσια με το ΝΑΤΟ.

Το Κόμμα των Πρασίνων και το μικρότερο Ευαγγελικό Λαϊκό Κόμμα (EVP) εξέφρασαν ανακούφιση σχετικά με τις σημερινές προβλέψεις: «Οι ψηφοφόροι κατανόησαν τι ήθελε το SVP: ήθελε η Ελβετία να απομονωθεί διεθνώς και να αποφύγει τις ευθύνες της όταν το διεθνές δίκαιο εξαλείφεται», δήλωσε ο Σίμπελ Άρσλαν, ένας βουλευτής του Κόμματος των Πρασίνων.

Στο μεταξύ, το SVP αποδέχτηκε την ήττα και έκανε γνωστό πως προς το παρόν δεν σχεδιάζει περαιτέρω ενέργειες. «Φυσικά δεν είμαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα», δήλωσε ο βουλευτής του SVP Λούκας Ρέιμαν. «Είναι απολύτως σαφές πως η ουδετερότητα ανήκει στην Ελβετία και αποτελεί μέρος της ταυτότητας της Ελβετίας», επισήμανε.

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