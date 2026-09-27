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27.09.2026 15:48

Σεργκέι Λαβρόφ: «Η Ρωσία θα μπορούσε να εξετάσει τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία, υπό όρους»

27.09.2026 15:48
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Η Ρωσία αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εγκρίνει τη μεταφορά των τουρκικών S-400 σε άλλη χώρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι απαιτείται προηγούμενη ρωσική έγκριση και ότι η χώρα που θα τα παραλάβει θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τις θέσεις αυτές διατύπωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε συνάντησή του με δημοσιογράφους στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της 81ης συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Σεργκέι Λαβρόφ: Η Ρωσία θα μπορούσε να εξετάσει τη μεταφορά των S-400 από την Τουρκία, υπό όρους

Ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς

Απαντώντας σε ερωτήσεις για το ενδεχόμενο η Τουρκία να μεταφέρει τα συστήματα S-400 σε άλλη χώρα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι διατεθειμένη να εξετάσει σχετικές προτάσεις, χωρίς να αποκλείει εκ των προτέρων ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ο Ρώσος υπουργός δήλωσε: «Θα εξετάσουμε όλες τις προσφορές. Δεν θα σχολιάσω προς το παρόν, αλλά ναι, είναι πιθανό».

Απαραίτητη η έγκριση της Ρωσίας

Ο Λαβρόφ διευκρίνισε ότι η Τουρκία δεν θα μπορούσε να μεταφέρει τα ρωσικά συστήματα χωρίς τη συναίνεση της Μόσχας, ενώ έθεσε συγκεκριμένους όρους ως προς τη χώρα που θα τα παραλάβει.

Ο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε: «Η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα συστήματα πρέπει να ενεργεί υπεύθυνα και να έχει φιλικές σχέσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα συστήματα δεν θα αποσταλούν από αυτή τη χώρα σε κανένα άλλο μέρος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό».

Η Ρωσία ζητά διαβεβαιώσεις για τη μη περαιτέρω μεταφορά

Η αναφορά του Λαβρόφ συνδέεται με την απαίτηση της Μόσχας να διασφαλιστεί ότι τα S-400, εφόσον μεταφερθούν από την Τουρκία σε τρίτη χώρα, δεν θα καταλήξουν στη συνέχεια σε άλλο κράτος. Ο Ρώσος υπουργός επικαλέστηκε σχετικά παραδείγματα μεταφοράς οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι υπάρχουν περιπτώσεις Ευρωπαίων που αγοράζουν όπλα από χώρες της Αφρικής, της Ασίας, της Λατινικής Αμερικής και του αραβικού κόσμου και υπογράφουν συμφωνίες που απαγορεύουν την περαιτέρω μεταφορά τους, για να διαπιστωθεί αργότερα ότι τα όπλα αυτά κατέληξαν στην Ουκρανία.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών κατέληξε ότι στην περίπτωση των S-400 θα πρέπει να υπάρξουν αντίστοιχες διαβεβαιώσεις ώστε να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη, σημείωσε όμως ότι μέχρι στιγμής η Τουρκία δεν έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στη Ρωσία.

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