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27.09.2026 16:38

Ο «Θέμης» του «Ριφιφί» για τον τραυλισμό: «Δεν με πήραν στις δραματικές σχολές, λόγω της ομιλίας μου – Πρέπει να είσαι “φυσιολογικός”»

27.09.2026 16:38
zervas

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Για την εμπειρία του στο «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να πάρει κάποιον ρόλο λόγω του τραυλισμού του μίλησε ο Αχιλλέας Ζέρβας στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο «Θέμης» τη σειράς, που λάτρεψαν οι τηλεθεατές, μίλησε και για το πώς προέκυψε η συνεργασία με τον Σωτήρη Τσαφούλια.

«Είχε κάνει κάποια μαθήματα σε μία σχολή και πήγα με σκοπό να πάρω ό,τι μπορώ. Δεν ξέρω πώς έγινε και έβγαλα το κομμάτι που μου ζήτησε τόσο καλά στη οντισιόν με βάση τα δικά μου δεδομένα με τον τραυλισμό. Με πήρε μετά ο ίδιος ο Σωτήρης Τσαφούλιας και εγώ είπα καλά και εγώ είμαι ο Johnny Depp».

«Πριν από 25 χρόνια είχα πει στον πατέρα μου ότι θα βγω έξω με τον Bλαδίμηρο Kυριακίδη και γελούσε», ανέφερε σε άλλο σημείο.

Η viral ατάκα

Για την ατάκα «είμαι άνθρωπος της καρπαζιάς» που έγινε viral και για το πόσο έχει αγγίξει το κοινό, ο Αχιλλέας Ζέρβας είπε: «Έχουν ταυτιστεί πάρα πολύ εκεί έξω με αυτή την ατάκα. Και στο σχολείο και στις δουλειές που του έχω κάνει το έχω βιώσει πάρα πολύ έντονα. Είπα στον Σωτήρη το έχω και θα βγει».

Ο «Θέμης» μίλησε και για τις δραματικές σχολές στην Ελλάδα, τονίζοντας πως δεν τον πήραν γιατί δεν ήταν «φυσιολογικός». «Θα μου πεις τι είναι φυσιολογικός; Να μην τραυλίζεις και να είσαι σε αμαξίδιο. Επιχείρησα να μπω σε δραματικές σχολές κάποιες φορές αλλά λόγω της ομιλίας μου δεν υπήρχε περίπτωση να με πάρουν».

Για τα θερμά μηνύματα που λαμβάνει απάντησε: «Μου στέλνουν ότι είσαι ο ήρωας μου και λέω ότι δεν έχω κάνει κάτι για να νιώθω ο Superman».

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