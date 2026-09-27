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27.09.2026 17:12

Θάσος: Σοβαρός τραυματισμός 16χρονου ποδοσφαιριστή στο κεφάλι αφού έπεσε σε περίφραξη

27.09.2026 17:12
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Σε πολύ σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα Β’, που αγωνιζόταν στο παιχνίδι για τη Β’ κατηγορία της ΕΠΣΚ με τον Άρη Πρίνο στη Θάσο, στο πλαίσιο της πρεμιέρας του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το Kavala Post, μόλις στο 2ο λεπτό της αναμέτρησης σε μια διεκδίκηση της μπάλας, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο και χτύπησε με το πίσω μέρος του κεφαλιού του, στην περίφραξη του γηπέδου, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Όπως ήταν φυσικό το παιχνίδι διεκόπη και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα.

Παράλληλα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο Νοσοκομείο της Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο νεαρός αθλητής έχει μεν σφυγμούς, όμως δεν έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του, γεγονός που αυξάνει την αγωνία για την κατάσταση της υγείας του. Στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας σήμανε συναγερμός και όση ώρα μεταφερόταν από τη Θάσο στην Καβάλα, έγιναν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για την όσο το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση του σοβαρότατου περιστατικού (απεικονιστικές εξετάσεις ).

Στο Νοσοκομείο βρίσκονται από την πρώτη στιγμή μέλη της διοίκησης του Βύρωνα, που μοιράζονται την αγωνία με την οικογένεια του παιδιού.

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