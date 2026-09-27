Σαλαμίνα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Εκκενώθηκε το Περάνι

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Καλύτερη είναι εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας.
Στο σημείο σπεύδουν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 αεροσκάφος.
Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου.
Λίγα λεπτά πριν από τις 4 στην περιοχή ήχησε και το 112 ζητώντας από όσους βρίσκονται στην περιοχή Περάνι να απομακρυνθούν.
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.
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