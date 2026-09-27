search
ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 17:04
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2026 15:56

Σαλαμίνα: Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς – Εκκενώθηκε το Περάνι

27.09.2026 15:56
pyrosvestiki_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Καλύτερη είναι εικόνα της φωτιάς, που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3 το μεσημέρι της Κυριακής, σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Περάνι της Σαλαμίνας.

Στο σημείο σπεύδουν 48 πυροσβέστες με 11 οχήματα και τέσσερις ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί 1 αεροσκάφος.

Το έργο των πυροσβεστών συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου.

Λίγα λεπτά πριν από τις 4 στην περιοχή ήχησε και το 112 ζητώντας από όσους βρίσκονται στην περιοχή Περάνι να απομακρυνθούν.

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Πειραιά.

Διαβάστε επίσης:

Politico για θάνατο Μαζωνάκη: «Πολιτικοί τριγμοί στην Αθήνα για την ανεξέλεγκτη βιομηχανία ευεξίας»

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για ύπαρξη ταχυθερμοσίφωνα φυσικού αερίου στην κουζίνα – Τι «είδε» ο πρόεδρος των Τεχνικών Καύσης

Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα μετά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη και τις νέες καταγγελίες (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gata_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφαλι

zervas
LIFESTYLE

Ο «Θέμης» του «Ριφιφί» για τον τραυλισμό: «Δεν με πήραν στις δραματικές σχολές, λόγω της ομιλίας μου – Πρέπει να είσαι “φυσιολογικός”»

dimopsifisma elvetia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Επικράτηση του «όχι» στην αυστηρότερη ουδετερότητα της χώρας

vroutsis_gamos_kori
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

india-flood
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ινδία: Τουλάχιστον 56 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές στο βόρειο τμήμα της χώρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Σπίτι με… μετρητά αγοράζουν οι Έλληνες – Μόλις μία στις τέσσερις αγορές με δάνειο

nearhos
ΕΛΛΑΔΑ

Το «κρυφό ημερολόγιο» των ελληνικών FDI: Οι φρεγάτες έρχονται, η ισχύς πότε φτάνει;

tsipras mitsotakis samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Σαμαράς, το σχέδιο Τσίπρα και το νέο δίπολο: Μπορεί να κλείσει την ψαλίδα ΝΔ – ΕΛΑΣ;

anna vissi oaka (1)
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Δεν πτοήθηκαν από τη βροχή οι χιλιάδες θεατές, ανάμεσα τους και celebrities - Η συγκινητική αφιέρωση στον Μαζωνάκη (Photos/Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.09.2026 17:03
gata_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στην Εύβοια: Πυροβόλησαν γάτα στο κεφαλι

zervas
LIFESTYLE

Ο «Θέμης» του «Ριφιφί» για τον τραυλισμό: «Δεν με πήραν στις δραματικές σχολές, λόγω της ομιλίας μου – Πρέπει να είσαι “φυσιολογικός”»

dimopsifisma elvetia (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Δημοψήφισμα στην Ελβετία: Επικράτηση του «όχι» στην αυστηρότερη ουδετερότητα της χώρας

1 / 3