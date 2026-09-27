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27.09.2026 14:16

Ρουβίκωνας: Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα μετά την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη και τις νέες καταγγελίες (Video)

27.09.2026 14:16
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Επίθεση με βαριοπούλες στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα στη ΒΙΠΕ Λάρισας πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας, με αφορμή την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου, αλλά και την καταγγελία για απολύσεις εργαζομένων που κατέθεσαν σχετικά με τη διαρροή αερίου.

Ο Ρουβίκωνας ανήρτησε σχετικό βίντεο στα social media:

Η ανακοίνωση της συλλογικότητας:

«ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΝΕΚΡΕΣ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Εννιά μήνες πριν 5 εργάτριες δολοφονήθηκαν κατά τη διάρκεια της βάρδιάς τους, στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα. Ο Τζιωρτζιώτης, σήμερα έχει ήδη αποφυλακιστεί, συνεχίζει σαν μην συνέβη τίποτα τις μπίζνες του και μάλιστα απολύοντας όσους εργαζόμενους κατέθεσαν εναντίον του σχετικά με τη διαρροή αερίου.

Για εμάς αυτές οι γυναίκες δεν ήταν απλώς αριθμοί. Ήταν μάνες, συντρόφισσες, αδερφές, κόρες που πάλευαν μέρα νύχτα για την επιβίωση των ίδιων και των οικογενειών τους. Ήταν μαχήτριες της ζωής που το κάθε σκουπίδι όπως ο Τζιωρτζιώτης όφειλε να μεριμνεί για την ασφάλειά τους και να σέβεται τις ζωές τους.

Βασιλική Σκαμπαρδώνη
Έλενα Κατσαρού
Σταυρούλα Μπουκουβάλα
Αναστασία Νάσιου
Αγάπη Μπουνόβα 

ΠΑΡΟΥΣΕΣ

Ρουβίκωνας»

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