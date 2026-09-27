Τετ α τετ η Κουφονικολάκου με δημοσιογράφο των «Παραπολιτικών»

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Πυκνώνουν τα ανοίγματα του κόμματος Τσίπρα προς τα λεγόμενα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά από τα οποία χαρακτηρίζονται διαχρονικά για τη φιλοκυβερνητική τους γραμμή.

Σύμφωνα με το φωτογραφικό ντοκουμέντο της στήλης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου, είχε μακρά συνομιλία σε καφέ των βορείων προαστίων με τον δημοσιογράφο των «Παραπολιτικών», Ανδρέα Παπαδόπουλο.

Η συνάντηση, όπως είναι φυσικό, έχει το δικό της παραπολιτικό ενδιαφέρον, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο άνοιγμα που επιχειρεί το κόμμα Τσίπρα προς μέσα ενημέρωσης με τα οποία μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν ιδιαίτερα εμφανείς δίαυλοι επικοινωνίας.

Το περιεχόμενο της συζήτησης παραμένει άγνωστο. Το τετ α τετ, ωστόσο, έχει ασφαλώς τη σημασία του.

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