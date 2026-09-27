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27.09.2026 15:08

Ο Άδωνις, ο Μόσιαλος και η «αριστερή προπαγάνδα»

27.09.2026 15:08
adwnis_mosialos

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Νέα πολιτική κόντρα, με φόντο την ψηφιακή Υγεία, ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τον Ηλία Μόσιαλο.

Αφορμή στάθηκαν οι δηλώσεις του κ. Μόσιαλου στο «Politico» για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενούς. Ο διευθυντής του LSE Health υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρωτοπόρησε με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση την περίοδο 2010-2011, ωστόσο στη συνέχεια, όπως είπε, οι ηλεκτρονικοί φάκελοι ασθενών δεν ακολούθησαν και η ψηφιακή υποδομή παρέμεινε ημιτελής.

Η τοποθέτηση του Ηλία Μόσιαλου προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Υγείας, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ έκανε λόγο για «αριστερή προπαγάνδα» και έσπευσε να του απαντήσει επί προσωπικού.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κάλεσε, μάλιστα, τους πολίτες να ανοίξουν στο κινητό τους την εφαρμογή myHealth, επικαλούμενος ως απάντηση την ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, τη δυνατότητα πρόσβασης στις εξετάσεις σε πραγματικό χρόνο και την ηλεκτρονική διαχείριση ραντεβού.

«Η ύπαρξη του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στο κινητό μας (…) είναι η καλύτερη απάντηση στα ψέματά τους», έγραψε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Κρίμα, κάποτε φαινόταν και σοβαρός…», έγραψε τέλος.

Κάπως έτσι, μια συζήτηση που ξεκίνησε από την πορεία της ψηφιακής Υγείας κατέληξε σε ακόμη ένα δημόσιο μπρα ντε φερ, με τον υπουργό Υγείας να σηκώνει το γάντι και να απαντά στον κ. Μόσιαλο σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους.

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