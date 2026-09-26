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26.09.2026 10:38

Η απάντηση του Άδωνι στην Ακρίτα για την ΕΣΗΕΑ και οι …εκλογές

26.09.2026 10:38
akrita_gewrgiadis

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Πολιτική κόντρα με φόντο… την ενημέρωση ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και την Έλενα Ακρίτα, μετά την τοποθέτηση της βουλεύτριας του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ παρέμβασης της ΕΣΗΕΑ για την τηλεοπτική παρουσία του υπουργού Υγείας.

Σε συνέντευξή της η κ. Ακρίτα τάχθηκε υπέρ μιας ανακοίνωσης της ΕΣΗΕΑ προς τα κανάλια, με την οποία θα τους ζητείται «να του κόψουν την κάνουλα της πληροφόρησης και της ενημέρωσης».

Η τοποθέτησή της προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος πέρασε στην αντεπίθεση μέσω Χ, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους.

«Η αντίληψή τους για τη Δημοκρατία είναι ακριβώς αυτή που νόμιζα. Δεν μπορούν να με κερδίσουν στις Εκλογές, οπότε ας με φιμώσουν δια της βίας, για να ξεμπερδέψουν μαζί μου…», έγραψε ο υπουργός Υγείας.

Σχολιάζοντας δε την πρόταση της Έλενας Ακρίτα, υποστήριξε ότι, «πέραν της προφανούς ανοησίας», κάτι τέτοιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην εποχή του διαδικτύου, προσθέτοντας με εμφανή ειρωνική διάθεση: «Το ξεμπρόστιασμα της αληθινής τους ιδεολογίας είναι απόλαυση…».

Και επειδή η πολιτική κόντρα βλέπει πάντα λίγο πιο μακριά, ο κ. Γεωργιάδης έκλεισε την ανάρτησή του με αναφορά στις επόμενες εθνικές εκλογές: «Το βράδυ των εθνικών εκλογών του 2027, θα ήθελα πολύ να δω το πρόσωπο αυτής της κυρίας…».

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 12:06
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