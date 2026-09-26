Η αλαζονεία κάνει άνω – κάτω τη ΝΔ

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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο διάφορα στελέχη της ΝΔ «υποδέχθηκαν» τους… κεραυνούς της Ντόρας Μπακογιάννη περί «αλαζονείας» μελών της κυβέρνησης, καθώς η πρώην υπουργός, αν μη τι άλλο, τάραξε τα νερά με την παρέμβασή της.

Κατ’ αρχάς, οι διαφωνούντες: τόσο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης όσο και ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης δεν δίστασαν να πουν δημοσίως ότι δεν συμφωνούν με την εκτίμηση της Ντόρας. «Τη συμπαθώ πολύ και την εκτιμώ την κ. Μπακογιάννη, αλλά δεν βλέπω αυτό που είπε. Δεν νομίζω ότι κάποιος έχει καβαλήσει το καλάμι», ανέφερε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Εγώ, πάντως, προσπαθώ να είμαι ταπεινός, να απαντάω σε όλους και να είμαι διαθέσιμος για ό,τι χρειαστεί», είπε ο Γεωργιάδης.

«Εγώ δεν έχω δει αλαζόνα. Την άκουσα τη δήλωση της κ. Μπακογιάννη. […] Το ότι ακούω τους πολίτες δεν σημαίνει ότι βαράω προσοχή. Σημαίνει ακούω, συνομιλώ, εξηγώ. Αναγνωρίζω πως κάποια πράγματα δεν πήγαν καλά, εξηγώ γιατί κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνουν και προσπαθώ να πείσω ότι κάνω το καλύτερο δυνατό», υπερθεμάτισε ο Βορίδης.

Από την άλλη πλευρά, οι συμφωνούντες: ο Δημήτρης Καιρίδης είχε… προλάβει την Ντόρα, καθώς λίγες μέρες πριν τη δήλωσή της, ο ίδιος είχε πει ότι «κατανοώ ότι έπειτα από επτά χρόνια κάποιοι έχουν εθιστεί να πούμε στο καλάμι, αλλά τα καλάμια δεν είναι για να τα καβαλάμε. […] Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός μας εαυτός. Αυτό που μας κάνει κακό πραγματικό είναι δείγματα και συμπεριφορές αλαζονείας στα οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί».

Αλλά και ο Στέλιος Πέτσας συμφώνησε, λέγοντας ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας σε πολλά στελέχη του κρατικού μηχανισμού και ότι είναι στο χέρι τού πρωθυπουργού να κόψει αυτά τα φαινόμενα.

Κάτι μας λέει ότι η… ανθρωπογεωγραφία της ΝΔ θα καθορίσει εν πολλοίς αν αυτοί που διαφωνούν με την Ντόρα είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από αυτούς που συμφωνούν.

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