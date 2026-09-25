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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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25.09.2026 20:29

Στον Πέδρο Σάντσεθ το φετινό βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών

25.09.2026 20:29
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Την απονομή του βραβείου Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών, ο κ. Δούκας τόνισε:  «Φέτος θα πάρει το βραβείο ο πρωθυπουργός της Ισπανίας. Θα απονεμηθεί την ερχόμενη Τρίτη στην Ισπανία».

Ο δήμαρχος Αθηναίων εξήγησε το σκεπτικό πίσω από την επιλογή του Πέδρο Σάντσεθ τονίζοντας πως έχει κρατήσει «μια θαρραλέα στάση σε κρίσιμα ζητήματα» και «έχει υψώσει ανάστημα σε δύσκολες εποχές για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη».

Το Βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών του δήμου και απονέμεται ετησίως εδώ και 10 χρόνια, από το 2016. Το λαμβάνουν άτομα ή οργανισμοί που με τα έργα τους «αποδεικνύουν μια διαρκή και αφοσιωμένη δέσμευση στην προώθηση της φιλελεύθερης δημοκρατίας», σύμφωνα με τον δήμο Αθηναίων.

Το περσινό βραβείο του 2025, απονεμήθηκε στον Γκίντεον Λεβί, διακεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα, τιμώντας τη στάση του στην προώθηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου.

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