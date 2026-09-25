Θάνατος Μαζωνάκη: Φύλλο και φτερό τα οικονομικά των Γάκα και Θεοδωρόπουλου – Βρήκαν… ψίχουλα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Παράλληλα με τη διερεύνηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές «ξεσκονίζουν» και τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές, τόσο η ΑΑΔΕ αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που λειτουργούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ποσά της τάξης των 50.000, 70.000 ή 100.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί έρευνα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά έχουν βρεθεί μηδαμινά ποσά.

Τόσο η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος όσο και η ΑΑΔΕ αναζητούν πλέον το πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, καθώς όπως έχει προκύψει από τις έρευνες χρέωναν πολύ μεγάλα ποσά για τις θεραπείες στις οποίες υπέβαλαν τους ασθενείς τους.

Οι υπεύθυνοι της έρευνας ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συναλλαγές να γίνονταν σε μετρητά και να μην υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη μέσω τραπεζικών συναλλαγών ή καρτών.

Ακόμα, εξετάζεται ως ένα από τα σενάρια το ενδεχόμενο χρηματικά ποσά να έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό, πιθανόν μέσω μίας ή δύο εταιρειών.

Παραμένει ζητούμενο λοιπόν για τις αρχές πού βρίσκονται τα μεγάλα ποσά που φέρονται να εισέπρατταν οι Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τις υπηρεσίες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Διαβάστε επίσης:

Θάνατος Μαζωνάκη: Αποκαλυπτικά μηνύματα μεταξύ Γάκα και υπνοθεραπευτή – «Αύριο θα τον φέρω Κηφισιά για να τον στριμώξω»

Στο στόχαστρο της Κομισιόν η Ελλάδα για καθυστερήσεις στην ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών

Αγωνία στην Πλάκα: Βρήκαν μια γυναικεία τσάντα – Κανένα ίχνος ζωής στα συντρίμμια – Έξι οι αγνοούμενοι από την κατάρρευση του κτιρίου











