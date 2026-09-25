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25.09.2026 21:04

Θάνατος Μαζωνάκη: Φύλλο και φτερό τα οικονομικά των Γάκα και Θεοδωρόπουλου – Βρήκαν… ψίχουλα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς

25.09.2026 21:04
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Παράλληλα με τη διερεύνηση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, οι αρχές «ξεσκονίζουν» και τα οικονομικά του ζευγαριού των γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου, που είναι προφυλακισμένοι στον Κορυδαλλό.

Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές, τόσο η ΑΑΔΕ αλλά και η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, εξετάζουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που λειτουργούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις φορολογικές τους δηλώσεις εμφανίζονται τα τελευταία χρόνια ποσά της τάξης των 50.000, 70.000 ή 100.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί έρευνα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, αλλά έχουν βρεθεί μηδαμινά ποσά.

Τόσο η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος όσο και η ΑΑΔΕ αναζητούν πλέον το πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα χρηματικά ποσά, καθώς όπως έχει προκύψει από τις έρευνες χρέωναν πολύ μεγάλα ποσά για τις θεραπείες στις οποίες υπέβαλαν τους ασθενείς τους.

Οι υπεύθυνοι της έρευνας ανέφεραν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο οι συναλλαγές να γίνονταν σε μετρητά και να μην υπάρχουν αντίστοιχα ίχνη μέσω τραπεζικών συναλλαγών ή καρτών.

Ακόμα, εξετάζεται ως ένα από τα σενάρια το ενδεχόμενο χρηματικά ποσά να έχουν μεταφερθεί στο εξωτερικό, πιθανόν μέσω μίας ή δύο εταιρειών.

Παραμένει ζητούμενο λοιπόν για τις αρχές πού βρίσκονται τα μεγάλα ποσά που φέρονται να εισέπρατταν οι Γάκα και Θεοδωρόπουλος για τις υπηρεσίες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

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