Συναγερμός στην αστυνομία: Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων.

Πρόκειται για 40χρονο Τυνήσιο, που κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απέδρασε κατά τη μεταγωγή του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του.

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