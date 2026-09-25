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25.09.2026 21:45

Συναγερμός στην αστυνομία: Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων

25.09.2026 21:45
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Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία για απόδραση κρατουμένου από την Ευελπίδων.

Πρόκειται για 40χρονο Τυνήσιο, που κατηγορείται για «κλοπή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και απέδρασε κατά τη μεταγωγή του από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της ΕΛΑΣ για τον εντοπισμό του.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2026 21:57
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