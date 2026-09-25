Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για το οπλοστάσιο που προοριζόταν για την τουρκική μαφία 

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Στα χέρια των αρχών βρίσκονται οι δύο κατηγορούμενοι για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που εντοπίστηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να προοριζόταν για την ένοπλη σύγκρουση μεταξύ τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Μετά την απόφαση του συμβουλίου εφετών Θεσσαλονίκης να αντικατασταθούν οι περιοριστικοί όροι με προσωρινή κράτηση , συνελήφθησαν 36χρονος υπήκοος Τουρκίας και 30χρονος Έλληνα, εις βάρος των οποίων είχαν αποδοθεί κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο 36χρονος εντοπίστηκε στην Καβάλα και συνελήφθη μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Γραφείου Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας, με τη συνδρομή του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Σήμερα το μεσημέρι ο 30χρονος προσήλθε αυτοβούλως στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, όπου και συνελήφθη.

Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος και ο 30χρονος είχαν συλληφθεί στις 12 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, στις Συκιές Θεσσαλονίκης, τη στιγμή που εξέρχονταν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, μετέφεραν συσκευασίες που περιείχαν πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

Σε βάρος του 36χρονου παραγγέλθηκε η φυλάκισή του σε Σωφρονιστικό Κατάστημα της Χώρας, ενώ ο 30χρονος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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