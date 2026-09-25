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25.09.2026 21:50

Ενδιάμεσες εκλογές ΗΠΑ: «Ναι» από το Ανώτατο Δικαστήριο στη χρήση μιας αμφιλεγόμενης βάσης δεδομένων για την επαλήθευση της υπηκοότητας των ψηφοφόρων

25.09.2026 21:50
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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, όπου πλειοψηφούν οι συντηρητικοί, δικαίωσε την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, επιτρέποντας να χρησιμοποιηθεί μια ομοσπονδιακή βάση δεδομένων για την επαλήθευση της αμερικανικής υπηκοότητας των ψηφοφόρων.

Αν και το Δικαστήριο δικαίωσε τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο στη μάχη του εναντίον της υποτιθέμενης εκλογικής νοθείας, η απόφαση αυτή θεωρείται λιγότερο σημαντική για τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου από εκείνη που αφορούσε την ψήφο δια αλληλογραφίας.

Τον Μάρτιο του 2025 ο Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα με το οποίο στόχευε να επιβάλει στις Πολιτείες να ελέγχουν εξονυχιστικά τους εκλογικούς καταλόγους και να περιορίσουν την ψήφο δια αλληλογραφίας. Εφαρμόζοντας αυτό το διάταγμα, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας συγκρότησε μια ομοσπονδιακή βάση δεδομένων, κάνοντας διασταυρώσεις με τα αρχεία της κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να επαληθεύει αν ένας ψηφοφόρος έχει την αμερικανική υπηκοότητα και, κατά συνέπεια, το δικαίωμα να ψηφίζει.

Τον Ιούνιο ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγόρευσε τη χρήση αυτής της βάσης δεδομένων συμπεραίνοντας ότι η κυβέρνηση «σκοπίμως ποδοπάτησε το δικαίωμα των Αμερικανών πολιτών στην ιδιωτική ζωή, με τρόπο που απειλεί το ιερό δικαίωμα της ψήφου» επειδή ορισμένες Πολιτείες «διέγραψαν Αμερικανούς πολίτες από τους εκλογικούς καταλόγους με βάση ανακριβείς πληροφορίες».

Η κυβέρνηση Τραμπ ζήτησε ματαίως από ομοσπονδιακό Εφετείο να ακυρώσει την απόφαση. Τελικά, την ακύρωσε σήμερα το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους έξι έναντι τριών.

Η απόφαση του πρωτοδικείου «παρεμποδίζει τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να βοηθήσει τις Πολιτείες και τις τοπικές αρχές στη σωστή διαχείριση των ενδιάμεσων εκλογών», εξήγησε η συντηρητική πλειοψηφία, υπογραμμίζοντας όμως ότι ο νόμος απαγορεύει την αναθεώρηση, σε μεγάλη κλίμακα, των εκλογικών καταλόγων τουλάχιστον επί 90 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Εξ ονόματος των τριών προοδευτικών δικαστών, η Κετάντζι Μπράουν Τζάκσον εξέφρασε τη διαφωνία της, κατηγορώντας τους έξι συντηρητικούς συναδέλφους της ότι αγνοούν τον κίνδυνο οι Πολιτείες να ακυρώσουν την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους ορισμένων πολιτών που απέκτησαν πρόσφατα την υπηκοότητα ή να τους υποχρεώσει να παρουσιάσουν αποδείξεις για την υπηκοότητά τους πριν ψηφίσουν.

Η απόφαση αυτή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση βραχυπρόθεσμα, αφού οι Πολιτείες έχουν ήδη αναθεωρήσει τους εκλογικούς καταλόγους τους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Την άποψη αυτή συμμερίζεται ο Ρικ Χάσεν, ειδικός στο εκλογικό δίκαιο. «Σε σύγκριση με το θέμα της επιστολικής ψήφου, αυτό δεν είναι τόσο ουσιώδες», έγραψε στο μπλογκ του.

Το Ανώτατο Δικαστήριο, με ψήφους 7 έναντι 2, απέρριψε στις 14 Σεπτεμβρίου την προσφυγή της κυβέρνησης Τραμπ που ζητούσε να της επιτραπεί να εφαρμόσει πιο αυστηρούς κανονισμούς για την επιστολική ψήφο στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

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