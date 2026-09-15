Ήττα για τον Τραμπ: Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν περιορίζει τις επιστολικές ψήφους

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Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τη Δευτέρα το αίτημα να επιτραπεί στην Ταχυδρομική Υπηρεσία των ΗΠΑ να βάλει φρένο στις επιστολικές ψήφους, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στην προσπάθεια του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να περιορίσει την ψηφοφορία μέσω επιστολών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου που θα καθορίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.

Οι δικαστές απέρριψαν το αίτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης να άρει την απόφαση της περιφερειακής δικαστή Ιντιρα Ταλουάνι, με έδρα τη Βοστώνη, η οποία εμπόδιζε την Ταχυδρομική Υπηρεσία να επιβάλει το μέτρο, ενώ συνεχίζονται οι νομικές προσφυγές από πολιτείες και ομάδες υπεράσπισης του δικαιώματος ψήφου. Η υπηρεσία υιοθέτησε το μέτρο μετά την έκδοση εκτελεστικού διατάγματος του Τραμπ τον Μάρτιο με στόχο την αυστηροποίηση των κανόνων που διέπουν την ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου.

Ο δικαστής Σάμιουελ Αλίτο, μαζί με τον συντηρητικό δικαστή Κλάρενς Τόμας, διαφώνησε με την απόφαση της Δευτέρας. Κανένας άλλος δικαστής δεν διαφώνησε δημόσια. Το δικαστήριο έχει συντηρητική πλειοψηφία 6-3.Οι Ρεπουμπλικάνοι, συνάδελφοι του Τραμπ, δίνουν μια σκληρή μάχη για να διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές. Ο περιορισμός των επιστολικών ψηφοδελτίων θα ωφελούσε τους Ρεπουμπλικάνους, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι χρησιμοποιούν δυσανάλογα τα επιστολικά ψηφοδέλτια, σύμφωνα με διάφορες έρευνες.

Οι πολιτείες θα πρέπει να παρέχουν λίστες παραληπτών ψηφοδελτίων μέσω ταχυδρομείου στην Ταχυδρομική Υπηρεσία και να χρησιμοποιούν εγκεκριμένους από την υπηρεσία φακέλους εξερχόμενων και επιστροφών ψηφοδελτίων, που φέρουν μοναδικά barcodes. Η Ταχυδρομική Υπηρεσία θα μπορούσε στη συνέχεια να αρνηθεί την αποστολή ψηφοδελτίων που δεν συμμορφώνονται με τα νέα πρότυπα ή σχετίζονται με ψηφοφόρους που δεν εμφανίζονται στους καταλόγους.

Οι επικριτές έχουν δηλώσει ότι το σχέδιο θα μπορούσε να διαταράξει την παράδοση χιλιάδων νόμιμων ψηφοδελτίων καθώς πλησιάζει η ψηφοφορία της 3ης Νοεμβρίου και να προκαλέσει χάος, δεδομένων των επικείμενων σχεδίων πολλών πολιτειών να στείλουν ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου σε επιλέξιμους ψηφοφόρους. Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι ο νέος κανόνας θα αποτρέψει την εκλογική απάτη, αν και τα στοιχεία για μια τέτοια απάτη είναι ανύπαρκτα.

«Δοκιμάζει τα όρια»

Η Σοφία Λιν Λάκιν, διευθύντρια έργου για τα δικαιώματα ψήφου στην Αμερικανική Ένωση Πολιτικών Ελευθεριών, η οποία βοήθησε στην εκπροσώπηση ορισμένων από τους αμφισβητίες του κανονισμού της USPS, χαιρέτισε την απόφαση της Δευτέρας. «Αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια της εξουσίας της, σαν οι κανόνες που διέπουν τις εκλογές μας να είναι απλώς προτάσεις που πρέπει να αγνοηθούν όταν δεν ταιριάζουν στην ατζέντα του προέδρου. Αλλά το Σύνταγμα δίνει στις πολιτείες και στο Κογκρέσο την εξουσία να ορίζουν τους κανόνες για τις ομοσπονδιακές εκλογές — όχι ο πρόεδρος και όχι η Ταχυδρομική Υπηρεσία», είπε.

«Σήμερα είναι μια καλή μέρα για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τον αμερικανικό λαό που επιδιώκει να ασκήσει το συνταγματικό του δικαίωμα ψήφου», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, η πολιτεία του οποίου ηγήθηκε μιας από τις αγωγές κατά του κανονισμού.

«Οι επιθέσεις του Τραμπ κατά της δημοκρατίας τους τελευταίους 20 μήνες ήταν εντελώς αντιαμερικανικές», πρόσθεσε ο Νιούσομ.

Ο Τραμπ υπέγραψε το εκτελεστικό του διάταγμα που στοχεύει στις επιστολικές ψήφους μετά από χρόνια αμφιβολιών για την ασφάλειά τους, αν και ο ίδιος συχνά ψηφίζει μέσω ταχυδρομείου.

Ο Τραμπ έχει κάνει ψευδείς ισχυρισμούς για εκτεταμένη νοθεία στις εκλογές των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ήττας του το 2020 από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση, σε έκτακτο αίτημά της στις 6 Σεπτεμβρίου, κάλεσε το Ανώτατο Δικαστήριο να της επιτρέψει να εφαρμόσει μια «σημαντική ομοσπονδιακή πολιτική για την προστασία των ταχυδρομικών επιστολών από τη χρήση τους για τη διάπραξη εκλογικής απάτης».

Ο Συντηρητικός Δικαστής Μπρετ Κάβανο, σε μια σύμφωνη δήλωση τη Δευτέρα, δήλωσε ότι υπάρχει «εύλογη πιθανότητα» ο κανόνας να εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, αλλά οι πολιτειακοί και τοπικοί εκλογικοί αξιωματούχοι «δεν έχουν αρκετό χρόνο για να τον εφαρμόσουν εύλογα» πριν από τις εκλογές του 2026.

«Αντάρτικο» από τις Πολιτείες

Ένας συνασπισμός πολιτειών, οι περισσότερες από τις οποίες κυβερνούνται από Δημοκρατικούς, και η Ουάσινγκτον, καθώς και ορισμένες ομάδες υπέρμαχων του δικαιώματος ψήφου, αμφισβήτησαν τον νέο κανόνα της USPS. Η μάχη για τα ψηφοδέλτια μέσω ταχυδρομείου είναι μία από μια σειρά προσπαθειών της κυβέρνησης να ενισχύσει την ομοσπονδιακή συμμετοχή στην ψηφοφορία ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

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