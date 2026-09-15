Ο Βλαντιμίρ Πούτιν μεταφέρει σύνοδο κορυφής για την εξωτερική πολιτική στη Μόσχα λόγω απειλής από ουκρανικά drone

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Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν μετέφερε την κεντρική διάσκεψη κορυφής για την εξωτερική πολιτική από το Σότσι στη Μόσχα λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια σχετικά με την εντεινόμενη εκστρατεία επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Ουκρανίας, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το θέμα, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times.

Η αλλαγή της τελευταίας στιγμής στον τόπο διεξαγωγής της φετινής ετήσιας συνάντησης της Λέσχης Συζήτησης Valdai, μιας τετραήμερης εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα στα τέλη Σεπτεμβρίου και στις αρχές Οκτωβρίου, είναι το τελευταίο σημάδι των αυξανόμενων απειλών που θέτουν οι επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς της Ουκρανίας, μετά από περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου στη Ρωσία.

Οι 120 προσκεκλημένοι του συνεδρίου έμαθαν τον περασμένο μήνα για τον νέο χώρο, αφού αρχικά είχαν λάβει προσκλήσεις για το Σότσι, ένα θέρετρο στη Μαύρη Θάλασσα όπου ο Πούτιν διατηρεί κατοικία, ανέφεραν οι πηγές.

Η αλλαγή έγινε κατόπιν επιμονής της προεδρικής υπηρεσίας ασφαλείας του Πούτιν, πρόσθεσαν δύο από αυτούς. Η Ουκρανία έπληξε διυλιστήρια πετρελαίου κοντά στο Σότσι και σε άλλα θέρετρα της Μαύρης Θάλασσας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σκοτώνοντας τουλάχιστον 19 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 188 από την έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Μάιο, σύμφωνα με τη ρωσική ειδησεογραφική ιστοσελίδα Agentstvo.

Ο Πούτιν δεν έχει επισκεφθεί το Σότσι από το περσινό συνέδριο της Λέσχης Βαλντάι στις αρχές Οκτωβρίου και ταξίδεψε στην περιοχή μόνο δύο φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Η μείωση αυτή έρχεται σε έντονη αντίθεση με το 2021, το τελευταίο έτος πριν διατάξει την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, όταν επισκέφθηκε το Σότσι 24 φορές. Το Valdai Club ανακοίνωσε την εκδήλωση τη Δευτέρα, αλλά δεν έκανε καμία αναφορά στην αλλαγή του χώρου.

Το φόρουμ για την εξωτερική πολιτική του Κρεμλίνου, υπόσχεται συζητήσεις σχετικά με το «πόσο διαχειρίσιμες και προβλέψιμες μπορούν να είναι οι διεθνείς υποθέσεις στο πλαίσιο της κρίσης που αντιμετωπίζουν οι πολυμερείς θεσμοί».

Οι προσκεκλημένοι θα ακούσουν ανώτερους αξιωματούχους, όπως τον Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, τον Αλεξάντερ Νόβακ, κορυφαίο αξιωματούχο ενέργειας της χώρας, και τον Μαξίμ Ορέσκιν, κορυφαίο οικονομικό σύμβουλο του Πούτιν.

Ο Πούτιν παραδοσιακά πραγματοποιεί μια μακρά συνεδρία ερωτήσεων και απαντήσεων την τελευταία ημέρα. Η κίνηση αυτή υποδηλώνει ότι το Κρεμλίνο ανησυχεί ολοένα και περισσότερο ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να διατρέξει κίνδυνο από τα ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας.

Με κινητήρια δύναμη κυρίως την εγχώρια τεχνολογία, το Κίεβο έχει κατασκευάσει ενεργειακές και υλικοτεχνικές υποδομές μέχρι και το Νόβι Ουρενγκόι, ακριβώς νότια του Αρκτικού Κύκλου και σε απόσταση μεγαλύτερη των 3.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Ουκρανικά πλήγματα έπληξαν ένα διυλιστήριο κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Σότσι την περασμένη Παρασκευή, με αποτέλεσμα να καθηλωθούν πτήσεις και να υψωθεί ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού πάνω από την πόλη. Φέτος, ο Πούτιν πέρασε τον περισσότερο χρόνο του στη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και την κατοικία του στη λίμνη Βαλντάι στη βόρεια Ρωσία, από την οποία πήρε το όνομά του ο διοργανωτής του συνεδρίου.

Η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία ότι στοχοποίησε την κατοικία Βαλντάι στα τέλη του περασμένου έτους, αλλά δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία. Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, ο Πούτιν έχει εντείνει τα ταξίδια του στο εξωτερικό και έχει μετακινηθεί αρκετές φορές ανατολικά των Ουραλίων, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό τις ρωσικές πόλεις που βρίσκονται εντός της εμβέλειας των ουκρανικών drones.

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