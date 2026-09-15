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ΕΛΛΑΔΑ

15.09.2026 16:40

Κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες: Ποιες περιοχές επηρεάζονται τις επόμενες ώρες

15.09.2026 16:40
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Σε φθινοπωρινούς ρυθμούς κινείται από την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου ο καιρός, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έχει αναπτυχθεί στη Μεσόγειο, νοτιοδυτικά της Ελλάδας, προκαλεί βροχές, τοπικές καταιγίδες και υποχώρηση της θερμοκρασίας σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα φαινόμενα εκδηλώθηκαν αρχικά στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, τμήματα της Στερεάς Ελλάδας και τη Δυτική Κρήτη, ενώ μέσα στην ημέρα επεκτείνονται προς τη Δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τις Κυκλάδες.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τα φαινόμενα να ενισχύονται το βράδυ στη Νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Σε ορεινές περιοχές της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας είναι επίσης πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες βροχοπτώσεις.

Πού θα επιμείνουν τα φαινόμενα την Τετάρτη

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, το κύριο βάρος της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί νοτιότερα και ανατολικότερα. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται κυρίως στη Νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρότερα. Από την Πέμπτη αναμένεται σταδιακός περιορισμός των βροχοπτώσεων προς τα ανατολικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, ιδιαίτερα στις περιοχές που θα δεχθούν τα εντονότερα φαινόμενα, όπου οι μέγιστες τιμές θα περιοριστούν τοπικά κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου. Σε περιοχές χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ στα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.

Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι ασθενέστεροι. Παράλληλα, οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένεται να υποχωρήσουν.

Στην Αττική προβλέπονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ασθενείς βόρειοι άνεμοι και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις, με πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Οι προγνωστικοί χάρτες αποτυπώνουν την εξέλιξη των φαινομένων μέσω του αθροιστικού υετού τριώρου και των πεδίων πίεσης για τα διαστήματα 12:00–15:00 και 15:00–18:00 της Τρίτης, καθώς και για το διάστημα 12:00–15:00 της Τετάρτης.

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