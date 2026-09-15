«Ο Μαζωνάκης είχε έντονους πόνους στην ωμοπλάτη πριν πάει στο ιατρείο στο Κολωνάκι», λέει ο Γ. Μαρακάκης

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Σε μία σοβαρή αποκάλυψη προχώρησε ο Γιάννης Μαρακάκης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο γνωστός δικηγόρος είπε στο Open ότι πρόσωπο από το κοινό τους φιλικό περιβάλλον (από τον κοινό τους φυσικοθεραπευτή), γνώριζε ότι ο τραγουδιστής τις τελευταίες τρεις ημέρες της ζωής του, είχε έναν έντονο πόνο στην πλάτη, ο οποίος τον χτυπούσε και στον ώμο, προσθέτοντας πως πιθανότατα είχε ήδη κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα, κάτι που βέβαια μένει να αποδειχθεί.

Τόνισε τη σημασία του ωστόσο καθώς αναδεικνύει το θέμα αυτό ότι οι γιατροί στο Κολωνάκι δεν έκαναν τίποτα σωστά καθώς θα έπρεπε να έχει υποβληθεί πρώτα σε ένα καρδιογράφημα.

«Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στο περιβάλλον του και κοινό μας φυσικοθεραπευτή και γιατρό ότι έχει ένα πολύ σοβαρό πόνο στην ωμοπλάτη ο οποίος του έκανε αντανακλαστικά στον ώμο. Είχε ένα άλλο (ιατρικό) ραντεβού πριν πάει στον Θεοδωρόπουλο (στον γιατρό στο Κολωνάκι). Υπάρχει λοιπόν σοβαρή πιθανότητα να πήγε και στο πρώτο και στο μοιραίο ραντεβού, έχοντας ήδη κάποιο καρδιολογικό πρόβλημα»

Ο γιατρός κ. Δημόπουλος που ήταν καλεσμένος σε άλλο παράθυρο, σχολίασε επί αυτού: «Θα έπρεπε να γίνει καρδιογράφημα πριν την πλασμαφαίρεση. Η ισχαιμία του μυοκαρδίου μπορεί να εκδηλωθεί με αυτόν τον τρόπο. Δεν ξέρουμε βέβαια τα χαρακτηριστικά του πόνου. Ετσι κι αλλιώς προηγείται ο έλεγχος ζωτικών στοιχείων και ηλεκροκαρδιογράφημα πριν την πλασμαφαίρεση».

Συνέχισε ο Γ. Μαρακάκης: «Θα μου έκανε τεράστια εντύπωση να είχε πάει στο ιατρείο και να μην τους είχε πει το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένοι τον έφεραν σε κίνδυνο ζωής και όταν το αντιλήφθηκαν δεν έκαναν τίποτα για να τον σώσουν, αλλά αντίθετα έκαναν τα πάντα για να συσκοτίσουν την υπόθεση».

Σωρεία λαθών από τους γιατρούς

Οι δύο γιατροί έχουν προβεί σε σωρεία εγκληματικών λαθών οδήγησαν όπως όλα δείχνουν στον θάνατο του τραγουδιστή, με αποτέλεσμα να κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, που χρησιμοποίησαν οι δύο γιατροί, χτύπησε συναγερμό 4 φορές στα κρίσιμα λεπτά κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης και μετά, δείχνοντας ότι κάτι συμβαίνει με την υγεία του τραγουδιστή, με την γιατρό που ήταν μαζί του να φαίνεται πως αγνόησε τα σημάδια από το μηχάνημα και όταν έπρεπε να αντιδράσει, ήταν ήδη αργά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, στις 14:37 φαίνεται πως ξεκινά η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ στις 15:22 χτυπά ο πρώτος συναγερμός, με τους αστυνομικούς να εικάζουν ότι τότε έπαθε την ανακοπή καρδιάς ο τραγουδιστής.

Μετά το πρώτο alert, το μηχάνημα σταμάτησε αυτόματα τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ωστόσο συνέχισε να λειτουργεί και έδωσε πολύτιμες ενδείξεις.

Στις 15:23 υπήρξε νέο alert από το μηχάνημα, ενώ στις 15:45 υπάρχουν ακόμα δύο ενδείξεις συναγερμού. Σε εκείνο το σημείο, μάλιστα, φαίνεται ότι πατάει η 56χρονη γιατρός το κουμπί για να ξεκινήσει πάλι το μηχάνημα τη διαδικασία, αλλά εκείνο σταματά αμέσως.

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