Πτώση Phantom: Θλιβερή απροσεξία – Έβαλαν τμήματα του πιλοτηρίου στο σάκο μεταφοράς της σορού του 37χρονου πιλότου στα Ιωάννινα

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Σημαντικά ερωτήματα, σχετικά με τη διερεύνηση της αεροπορικής τραγωδίας με το Phantom στην Τανάγρα, προκύπτουν μετά την αποκάλυψη ότι κρίσιμα πειστήρια βρέθηκαν στον σάκο μεταφοράς της σορού στα Ιωάννινα ενός εκ των δύο χειριστών που έχασαν την ζωή τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα «Νέα», τμήματα του πιλοτηρίου του μοιραίου Phantom φέρεται να βρέθηκαν χιλιόμετρα μακριά από το τραγικό συμβάν και συγκεκριμένα στα… Ιωάννινα, ιδιαίτερη πατρίδα του 37χρονου Δημήτρη Πέτρου.

Πρόκειται για πειστήρια, τα οποία κανονικά θα έπρεπε να συλλεχθούν και να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες της Αεροπορίας που έχουν αναλάβει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, τα τμήματα του πιλοτηρίου βρέθηκαν μέσα σε σάκο μεταφοράς της σορού, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας της, λίγο πριν την ταφή του πιλότου στην Ήπειρο.

Μέσα σε αυτά τα πειστήρια, σύμφωνα με τις αρχικές εξετάσεις, ήταν τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου (altimeter) του αεροσκάφους που θεωρείται σημαντικό για την ανάλυση της πορείας του, λίγο πριν χαθεί ο έλεγχος, χάσει ύψος και πέσει σε απόσταση αναπνοής από τους παρευρισκόμενους που παρακολουθούσαν το Athens Flying Week.

Ταυτόχρονα, όπως είναι φυσικό, εγείρονται ερωτήματα αν μαζί με τη σορό του δεύτερου πιλότου, του Γιάννη Μπλέσια, μεταφέρθηκαν στην Ηλεία επίσης κομμάτια του Phantom.

Το έγγραφο

Σε έγγραφο από τις 10 Σεπτεμβρίου, που παρουσιάζουν ««Τα Νέα» αναφέρεται ότι «βρέθηκαν εντός του σάκου και ανακτήθηκαν διάφορα αντικείμενα που είχαν μεταφερθεί με τη σορό και είχαν εν τοις πράγματι εγκαταλειφθεί μεταξύ των οποίων εγχειρίδιο επιβίωσης της Πολεμικής Αεροπορίας με πολλές σελίδες εν μέρει καμένες. Κρίθηκε από τον υπογράφοντα απαραίτητη η άμεση ενημέρωση της ΕΛΑΣ στα Ιωάννινα, που μετά ένορκη κατάθεση η οποία λήφθηκε από τον υπογράφοντα, προέβη στην κατάσχεση των αντικειμένων, ούτως ώστε να παραδοθούν αρμοδίως ως πειστήρια του συμβάντος πτώσης του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας».

Μέσα στα πειστήρια που βρέθηκαν στον σάκο μεταφοράς της σορού, είναι πιθανόν να υπάρχει και τμήμα ηλεκτρονικής πλακέτας, πιθανότητα με υποδοχή τύπου card-edge.

Ακόμα εξετάζεται αν ένα από τα πειστήρια αποτελούν και το τμήμα του μηχανισμού υψομέτρου καθώς πρόκειται για περιστρεφόμενο τύμπανο με κλίμακα και με την ένδειξη «meters» και ψηφία όπως 4000 και 8000.

Άλλο μεταλλικό τμήμα φέρεται να είναι αγκράφα ρύθμισης ιμάντα στρατιωτικού τύπου από ζώνη εξοπλισμού πτώσης.

Επίσης καταγράφεται ένα μαύρο γυαλιστερό κομμάτι, πιθανώς από κάλυμμα ή μονωτικό με ενδείξεις έκθεσης σε θερμότητα ή καύση.

Υπενθυμίζεται ότι υπήρξε νεκροψία των σορών στην Αθήνα και έπειτα μεταφέρθηκαν σε Ιωάννινα και Πύργο για την ταφή τους.

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