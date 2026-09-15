Ο Νίκος Παπανδρέου και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αίσθηση προκάλεσε η ανακοίνωση της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, στην έναρξη της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ότι οι Ελληνικές Αρχές ζήτησαν την άρση της ασυλίας του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νίκου Παπανδρέου. Το αίτημα παραπέμπεται πλέον στην αρμόδια Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (JURI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα το εξετάσει και θα υποβάλει σχετική εισήγηση στην Ολομέλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αίτημα συνδέεται με μήνυση πρώην συνεργάτιδάς του, η οποία απολύθηκε. Την ίδια στιγμή, πληροφορίες αναφέρουν ότι και άλλος πρώην συνεργάτης του έχει αποστείλει εξώδικο, υποστηρίζοντας ότι εργάστηκε κατά την προεκλογική περίοδο χωρίς να πληρωθεί.

Ασφαλώς, ένα αίτημα άρσης ασυλίας δεν αποτελεί απόδειξη ενοχής και οι καταγγελίες μένει να κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Πολιτικά, όμως, τα ερωτήματα είναι υπαρκτά: Πώς γίνεται ο Νίκος Παπανδρέου, γιος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και εκπρόσωπος ενός κόμματος που επικαλείται διαχρονικά τα δικαιώματα των εργαζομένων, να αφήνει αναπάντητες καταγγελίες για απολύσεις και απλήρωτη εργασία;

Το επώνυμο Παπανδρέου κουβαλά μεγάλη ιστορία. Ακριβώς γι’ αυτό απαιτεί και μεγαλύτερη ευθύνη. Ο Νίκος Παπανδρέου οφείλει να δώσει άμεσα καθαρές και πειστικές απαντήσεις – όχι μόνο στις δικαστικές Αρχές, αλλά και στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ.

Το γραφείο του έκανε το παρακάτω σχόλιο, το οποίο όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής απάντηση: «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει κινήσει την τυπική διαδικασία εξέτασης αιτήματος που έχει ως αντικείμενο μια συνήθη εργατική διαφορά. Ο Νίκος Παπανδρέου καλωσορίζει τη διαδικασία αυτή και εκφράζει την πλήρη εμπιστοσύνη του στο αποτέλεσμά της. Καθώς το ζήτημα τελεί υπό νόμιμη εξέταση, δεν θα ήταν ορθό να προβεί σε περαιτέρω σχόλια σε αυτό το στάδιο».

Διαβάστε επίσης

Ψήφος αποδήμων: Στις 16.000 οι εγγραφές ως τώρα

Ο Μητσοτάκης… πάει στους λιανοπωλητές

Ο Λαζαρίδης και ο Μάξιμος που έβγαλε τα κάστανα από τη φωτιά