Ο Μητσοτάκης… πάει στους λιανοπωλητές

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Ευκαιρία να εξηγήσει τα μέτρα της ΔΕΘ από πρώτο χέρι σε κάποιους εκ των άμεσα ενδιαφερόμενων θα έχει αύριο ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη γενική συνέλευση του ΣΕΛΠΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος), όπου και αναμένεται να δώσει διευκρινίσεις για το «αποτύπωμα» του «πακέτου της ΔΕΘ» στον κλάδο. Τα όσα θα πει έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ήδη έχουν υπάρξει γκρίνιες – π.χ. για τη μείωση της προκαταβολής φόρου.

Εν πάση περιπτώσει, πλέον ο πρωθυπουργός και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου καλούνται να πείσουν για την αξία των μέτρων, αν θέλουν να δουν τα νούμερα στις δημοσκοπήσεις να ανεβαίνουν.

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