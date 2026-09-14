Σπόντες Αυγερινού για… Καρυστιανού με αφορμή τις «γκαλερί» από εικόνες στο ιατρείο που πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ακόμη τρέχω»

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Μια ανάρτηση που φαίνεται να φωτογραφίζει και την Μαρία Καρυστιανού, που στο παρελθόν φωτογραφήθηκε με θρησκευτικές εικόνες σε πρώτο πλάνο, έκανε ο Θανάσης Αυγερινός, πρώην εκπρόσωπος Τύπου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Ο κ. Αυγερινός, με αφορμή τις δεκάδες θρησκευτικές εικόνες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε ανάρτησή του παραθέτει τι του είπε μοναχός του Αγίου Όρους για την… επίδειξη εικόνων.

«Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις “γκαλερί” από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες εικόνες χρειάστηκαν στο εικονοστάσι για να σας μεγαλώσουν; Η επίδειξη είναι έπαρση, θράσος και αλαζονεία, ενίοτε και βλασφημία, δεν κάνουμε τις εικόνες ούτε κόσμημα, ούτε μπιμπελό. Μακριά!». Ακόμη τρέχω…»

Δεν θα ξεχάσω τον γέροντα στο Άγιο Όρος που μου έλεγε τις προάλλες: «Δεν ήξερες ότι πρέπει να φεύγεις τρέχοντας όταν βλέπεις "γκαλερί" από εικόνες αραδιασμένες σε γραφείο λαϊκού; Άλλος είναι ο (επιχειρηματικός) λόγος, που μας τις προβάλλει κι όχι η πίστη του. Οι γονείς σου πόσες… https://t.co/rU0YmJu8cJ — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) September 14, 2026

Πάντως, οι εικόνες συχνά μιλούν από μόνες τους… και πολλές φορές κραυγάζουν…

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