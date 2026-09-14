Στην κηδεία Μαζωνάκη ο Γεωργιάδης: Συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει

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Στην κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε το «παρών» ο Άδωνις Γεωργιάδης που εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του τραγουδιστή και ζήτησε συγγνώμη που το σύστημα Υγείας δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει.

«Είμαι εδώ για να εκφράσω και με την αυτοπρόσωπη παρουσία μου τα συλλυπητήρια μου στην οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει από κάτι άσχημο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε τις επόμενες ημέρες» και πρόσθεσε:

«Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έριξαν στα δίχτυα τους έναν άνθρωπο. Πρέπει να βρούμε τι έχει πάει στραβά».

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