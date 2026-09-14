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14.09.2026 13:52

Γιώργος Μαζωνάκης: Τι «έδειξε» το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Οι χρόνοι και το «τέλος»

14.09.2026 13:52
iatreio kolonaki mazonakis – new

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Νέα στοιχεία φαίνεται ότι έχουν σταα χέρια τους οι αρχές, σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη την ώρα που υπόκειτο σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο στο Κολωνάκι

Σύμφωνα με πληροφορίες την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε πλασμαφαίρεση χτύπησε alarm, καθώς σταμάτησε να καταγράφει τις ζωτικές του λειτουργίες, όπως προκύπτει από την ανάλυση του μηχανήματος από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Ουσιαστικά έχει καταγραφεί πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του τραγουδιστή, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι τελευταίες ζωτικές ενδείξεις καταγράφηκαν κατά το διάστημα 15:23 έως 15:27.

Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει την δυνατότητα να καταγράφει τους παλμούς, την πίεση και το οξυγόνο. Όταν λοιπόν η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη δεν είχε παλμούς, το μηχάνημα έκλεισε και ουσιαστικά έχει καταγράψει την ώρα θανάτου, ένα στοιχείο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα κατέθεσε η γιατρός όσον αφορά στο χρονικό σημείο κατά το οποίο ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή.

Στο πλαίσιο αυτό, το χρονολόγιο που έχει σχηματίσει η αστυνομία, μέχρι στιγμής, έχει ως εξής:

  • 14.00 Ο Μαζωνάκης μπαίνει στο ιατρείο του Κολωνακίου
  • 14.10 Σηκώνεται από το σαλόνι υποδοχής και πάει στο δωμάτιο θεραπείας
  • 14.14 Η γιατρός βάζει το μηχάνημα σε λειτουργία
  • 14.43 Η γιατρός φωτογραφίζει τον Μαζωνάκη
  • 14.43 Ο γιατρός φεύγει από το καφέ-μπαρ για να πάει στο ιατρείο
  • 14.56 Το μηχάνημα σταματάει να λειτουργεί
  • 16.23 Το ΕΚΑΒ παίρνει σήμα για άντρα που έπαθε ανακοπή
  • 16.26 Φτάνει το ΕΚΑΒ στο ιατρείο
  • 16.40 Ξεκινά η διακομιδή στο νοσοκομείο
  • 16.45 Ο Μαζωνάκης φτάνει στο νοσοκομείο Ελπίς
  • 17.40 Διαπιστώνεται επισήμως ο θάνατός του

Το στοιχείο έχει ενταχθεί στην έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΙΣΑ αναφέρει ότι σε έλεγχο στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είχε εντοπιστεί μηχάνημα φυγοκέντρισης.

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