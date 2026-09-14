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14.09.2026 13:43

Μαρινάκης για το επίδομα ανεργίας: Εξέφρασα προσωπική θέση, την παρουσίασαν μισή

14.09.2026 13:43
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«Μισή» ισχυρίστηκε πως παρουσίασαν την άποψή του για το επίδομα ανεργίας, ο Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις αντιδράσεις που προκάλεσε η θέση του.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του ανέφερε πως είναι υπέρ του να δίνεται για δύο μόνο μήνες επίδομα άδειας και σήμερα, στην ενημέρωση των ΜΜΕ, επέμεινε πως πρόκειται για προσωπική θέση και όχι του κόμματος.

Εκανε λόγο για «κοπτοραπτική» και υποστήριξε ότι απομονώθηκε σκόπιμα ένα μέρος των δηλώσεών του.

«Προβλήθηκε η μισή θέση μου. Είπα ότι μετά από ένα διάστημα το επίδομα θα μπορούσε να μετατρέπεται σε επιδότηση εργασίας. Σκοπίμως η αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ αποσιώπησαν τη δεύτερη φράση», ανέφερε.

Όπως τόνισε, δεν υπάρχει επιχείρηση που να μη διαμαρτύρεται ότι δυσκολεύεται να βρει εργαζομένους, ενώ χαρακτήρισε «διαστρέβλωση» την παρουσίαση της θέσης του ως πρόταση για κατάργηση ή περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Επανέλαβε ότι έχει εκφράσει και στο παρελθόν την άποψη υπέρ της επιδότησης της εργασίας, ενώ είχε αναφερθεί και στην ανάγκη ειδικής μέριμνας και προστασίας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε, παράλληλα, «θλιβερή» τη στάση της ΕΛ.Α.Σ. ενώ σχολιάζοντας αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι δεν περίμενε να ακούσει πως ένας πολιτικός δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές θέσεις.

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