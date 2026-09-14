Ο φόβος για την τεχνητή νοημοσύνη «χτύπησε» την Κίνα: Η αγωνία του «αρχικατασκόπου» του Πεκίνου

Takeaways by to pontiki AI Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, Τσεν Γισίν, προειδοποίησε ότι η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης απειλεί την πολιτική σταθερότητα και την ιδεολογική ασφάλεια της χώρας.

Οι κινεζικές αρχές εκφράζουν φόβους για τη χρήση της τεχνολογίας από ξένες δυνάμεις σε γνωστικούς πολέμους και για την παράνομη συλλογή ευαίσθητων δεδομένων.

Παράλληλα, ο αξιωματούχος υπογράμμισε τον κίνδυνο δημιουργίας τεχνολογικών μονοπωλίων από κράτη που επιδιώκουν να επιβάλουν περιορισμούς μέσω της εθνικής ασφάλειας.

Την ίδια στιγμή, στελέχη αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας ζητούν επίσης περιορισμό της ανάπτυξης προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης λόγω έλλειψης επαρκών μέτρων προστασίας.

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Η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης έχει αρχίσει να προκαλεί όλο και πιο έντονες ανησυχίες, που φθάνουν και στον κύριο αντίπαλο των ΗΠΑ σε αυτόν τον τομέα, την Κίνα.

Ο κορυφαίος αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών της Κίνας, Τσεν Γισίν, έδωσε μία από τις πιο αναλυτικές μέχρι σήμερα προειδοποιήσεις του Πεκίνου για τους κινδύνους της AI, υποστηρίζοντας ότι η ταχύτατη πρόοδος της τεχνολογίας μπορεί να απειλήσει την πολιτική σταθερότητα, την ιδεολογική ασφάλεια, αλλά και κρίσιμες υποδομές.

Οι προειδοποιήσεις του έρχονται την ώρα που και κορυφαία στελέχη αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας ζητούν να μπει «φρένο» στην ανάπτυξη των πιο προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, όπως σημειώνει το Bloomberg.

«Άμεση απειλή» για την πολιτική και ιδεολογική ασφάλεια της Κίνας

Ο υπουργός Κρατικής Ασφάλειας της Κίνας, Τσεν Γισίν, προειδοποίησε ότι η κακόβουλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από αντιπάλους θα μπορούσε να «απειλήσει άμεσα την πολιτική ασφάλεια, τη θεσμική ασφάλεια και την ιδεολογική ασφάλεια της Κίνας».

Τη θέση αυτή διατύπωσε σε άρθρο που αναρτήθηκε την Κυριακή στο επίσημο περιοδικό China Cyberspace.

Ο Τσεν στάθηκε ιδιαίτερα και στην αυξανόμενη δυνατότητα των συστημάτων AI να:

εντοπίζουν ευπάθειες σε ψηφιακά συστήματα,

δημιουργούν κακόβουλο λογισμικό,

αναπτύσσουν λογισμικό που μπορεί να εκμεταλλευτεί συγκεκριμένες αδυναμίες,

παράγουν deepfakes, κείμενα και εικόνες,

χρησιμοποιούνται για συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων.

Το κείμενο αποτελεί μία από τις σαφέστερες μέχρι σήμερα καταγραφές του τρόπου με τον οποίο η Κίνα αξιολογεί τους κινδύνους που γεννά η τεχνητή νοημοσύνη.

Το Πεκίνο φοβάται «πολέμους κοινής γνώμης» και «γνωστικό πόλεμο»

Στην κορυφή της λίστας των κινεζικών ανησυχιών βρίσκεται το ενδεχόμενο εκείνες που ο Τσεν χαρακτήρισε «εχθρικές δυνάμεις» να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να εξαπολύσουν «πολέμους κοινής γνώμης» και «γνωστικό πόλεμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, deepfakes, περιεχόμενο που παράγεται από AI και αυτοματοποιημένοι λογαριασμοί στα social media θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πολιτικών φημών, τη διάδοση επιβλαβών πληροφοριών και την υποκίνηση κοινωνικών διχασμών.

Οι αναφορές περιλαμβάνονται στο περιοδικό που διαχειρίζεται η Cyberspace Administration of China, η αρμόδια κινεζική αρχή για τον κυβερνοχώρο.

AI και κατασκοπεία: Ο φόβος για κρατικά δεδομένα και εμπορικά μυστικά

Ο Τσεν προειδοποίησε ακόμη ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Στο άρθρο αναφέρεται ειδικότερα ότι web crawlers που λειτουργούν με AI, συστήματα εξόρυξης δεδομένων και τεχνολογίες δημιουργίας προφίλ θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη συλλογή ευαίσθητων πληροφοριών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται:

κρατικά δεδομένα,

εμπορικά μυστικά,

προσωπικές πληροφορίες.

Φρένο ζητάει η Antrhopic

Η παρέμβαση του Τσεν έγινε σε μια περίοδο κατά την οποία κορυφαία στελέχη τεχνολογικών εταιρειών στις ΗΠΑ ζητούν πιο συγκρατημένο ρυθμό ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία ένδειξη ότι ο χρονισμός των παρεμβάσεων από τις δύο πλευρές ήταν συντονισμένος.

Ο συνιδρυτής της Anthropic, Ντάριο Αμοντέι, υποστήριξε σε ανάρτηση στο blog του το Σάββατο ότι οι δυνατότητες της AI εξελίσσονται ταχύτερα από τα μέτρα προστασίας που έχουν αναπτυχθεί για τον έλεγχό της.

Ο Αμοντέι πρότεινε μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ:

των εταιρειών τεχνολογίας,

των Ηνωμένων Πολιτειών,

άλλων δημοκρατικών χωρών.

We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.



Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our… — Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026

Το άρθρο του Τσεν, πάντως, δεν έκανε καμία αναφορά στις εκκλήσεις της Anthropic PBC και της OpenAI για επιβράδυνση της κούρσας ανάπτυξης των πιο προηγμένων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Ίδια λέξη, διαφορετικός φόβος

Και ο Τσεν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην «ασφάλεια», ωστόσο η κινεζική προσέγγιση των κινδύνων είναι διαφορετική.

Ο Κινέζος υπουργός βλέπει τις απειλές της AI κυρίως μέσα από το πρίσμα:

του πολιτικού ελέγχου,

της τεχνολογικής κυριαρχίας,

των απειλών από το εξωτερικό,

του στρατηγικού ανταγωνισμού.

Ο φόβος για τεχνολογικό «μονοπώλιο»

Ο Τσεν προειδοποίησε επίσης ότι χώρες που θα αποκτήσουν πλεονέκτημα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να χρησιμοποιήσουν επιχειρήματα περί εθνικής ασφάλειας για να επιβάλουν τεχνολογικούς περιορισμούς.

Κατά τον ίδιο, οι χώρες αυτές θα μπορούσαν να «μονοπωλήσουν» τα πρότυπα της βιομηχανίας και να δημιουργήσουν κλειστά οικοσυστήματα λογισμικού.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση απηχεί τη θέση που έχει ήδη εκφράσει ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος σε ομιλία του τον Ιούλιο τάχθηκε κατά της υπερβολικής διεύρυνσης της έννοιας της εθνικής ασφάλειας.

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