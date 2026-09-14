Το «αντίο» του Σταύρου Ξαρχάκου στον Γιώργο Μαζωνάκη: «Ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση»

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Το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη απηύθυνε ένας από τους τελευταίους «μεγάλους» της ελληνικής μουσικής, ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποδεικνύοντας ότι ο εκλιπών «έσπαγε σύνορα» και έχαιρε πάνδημης εκτίμησης.
Ο Σταύρος Ξαρχάκος, λοιπόν, έγραψε ότι «αποχαιρετούμε – δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο».
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