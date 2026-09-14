Κηδεία Μαζωνάκη: Λαζόπουλος, Σκορδά, Κοκκίνου, Δημητρίου στη λαϊκή αγρυπνία – Οι διάσημοι που έδωσαν το «παρών» (Video/Photos)

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Πλήθος κόσμου απ’ όλη την Ελλάδα βρέθηκαν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, προκειμένου να αποτίσουν τον ύστατο φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αν και η έναρξη της αγρυπνίας είχε προγραμματιστεί για τις 19:30, από νωρίς το μεσημέρι της κυριακής (13/9), χιλιάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας, με λουλούδια στο χέρι, άρχισαν να καταφθάνουν στον ναό προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον λαϊκό καλλιτέχνη.

Ανάμεσά τους και πολλοί φίλοι του τραγουδιστή από τον καλλιτεχνικό χώρο οι οποίοι έδωσαν το παρών με δάκρυα στα μάτια για το ύστατο χαίρε.

Η Άντζελα Δημητρίου, ο Λάκης Λαζόπουλος, η Φαίη Σκορδά, η Σάσα Σταμάτη, η Έλενα Χριστοπούλου ήταν κάποιοι από αυτούς, ενώ στην εκκλησία επίσης βρέθηκαν, επίσης, ο Nivo, ο Θέμης Αδαμαντίδης, η Ανδρομάχη, ο Γιώργος Λιβάνης, η Έλλη Κοκκίνου, ο Πάνος Μουζουράκης που έφτασε μαζί με τη σύζυγό του, καθώς και ο Χάρης Ακριτίδης.

Ιδιαίτερα συγκινημένη, η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη λαϊκή αγρυπνία.

«Καλό ταξίδι μοναδικέ μας» έγραψε στο βίντεό της.

Το παρών στη λαϊκή αγρυπνία έδωσε και ο Λάκης Λαζόπουλος ο οποίος έφτασε λίγο μετά τις 22.00, ενώ στο Ναό βρέθηκαν για το τελευταίο αντίο ο Χρήστος Χωμενίδης και ο Ανδρέας Λαγός.

Η Άντζελα Δημητρίου έφτασε συντετριμμένη, με τη συγκίνησή της να είναι εμφανής, ενώ το «παρών» έδωσε και ο Πάνος Ρούτσι, ο πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών.

Η εξόδιος ακολουθία του καλλιτέχνη θα τελεστεί σήμερα Δευτέρα (14/9) στις 13:00 στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ στη συνέχεια, η σορός του θα μεταφερθεί στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Η Νίκαια ήταν ο τόπος που ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε, ενώ ο καλλιτέχνης είχε κάνει συχνές αναφορές στον τόπο καταγωγής του, ακόμη και μέσα από τα τραγούδια του.

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