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13.09.2026 23:46

Κατερίνα Λιόλιου: Μετέφερε τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

13.09.2026 23:46
katerina-lioliou

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Σε αλλαγή του προγράμματός της προχώρησε η Κατερίνα Λιόλιου, προκειμένου να δώσει το «παρών» στο τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια ανακοίνωσε μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram ότι η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στα Ιωάννινα δεν θα πραγματοποιηθεί και μεταφέρεται για τις 29 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι τα εισιτήρια που έχουν ήδη προμηθευτεί οι θεατές θα ισχύσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία.

«Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα»

Η απόφαση της Κατερίνας Λιόλιου έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ημέρα για τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί, σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, η κηδεία του σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μέσα από Instagram Story, η τραγουδίστρια εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους τον λόγο για τον οποίο αποφάσισε να μεταφέρει τη συναυλία της, ενώ παράλληλα αποχαιρέτησε με λίγες λέξεις τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Αγαπημένοι μου φίλοι, η αυριανή μας συναυλία στα Ιωάννινα μεταφέρεται για 29 Σεπτεμβρίου. Αύριο αποχαιρετάμε όλοι μαζί τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η μνήμη του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάντα. Τα εισιτήριά σας ισχύουν κανονικά. Ευχαριστούμε για την κατανόηση».

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Κατερίνα Λιόλιου: Μετέφερε τη συναυλία στα Ιωάννινα για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη

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