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13.09.2026 15:34

Σοκάρει η Σάντρα Μπούλοκ: «Πήγαινα σε οντισιόν για κάθε ανώμαλο, μου ζητούσαν να κατεβάσω το παντελόνι μου»

13.09.2026 15:34
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Μια συζήτηση για την πορεία της στη βιομηχανία του θεάματος, μαζί με την Τζένιφερ Άνιστον είχε η Σάντρα Μπούλοκ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την παρενόχληση που υπέστη κατά τη διάρκεια οντισιόν μπροστά σε «ανώμαλους», όπως είπε χαρακτηριστικά, που της ζητούσαν να «κατεβάσει το παντελόνι της»

Η Μπούλοκ συνομίλησε με τη συνάδελφό της και στενή της φίλη και για λογαριασμό του Interview. Οι δυο τους μίλησαν για την επιστροφή της πρώτης στη μεγάλη οθόνη, για το γιατί το σίκουελ του «Practical Magic» αποτελεί ένα «γράμμα αγάπης» προς την κόρη της, αλλά και για το πώς είναι να ζει κανείς υπό το διαρκές βλέμμα της δημοσιότητας.

Η Άνιστον ρώτησε τη Μπούλοκ αν υπήρξε κάποια στιγμή κατά την οποία πήρε συνειδητά μια απόφαση για το είδος της καριέρας που ήθελε να ακολουθήσει ή αν όλα εξελίχθηκαν πιο οργανικά. Τότε, εκίνη αναφέρθηκε στην εποχή που ζούσε στη Νέα Υόρκη και εργαζόταν ως σερβιτόρα.

«Πήγαινα σε οντισιόν για κάθε ανώμαλο που υπήρχε, που μου ζητούσε να κατεβάσω το παντελόνι μου. Κι εγώ έλεγα: “Όχι, αυτός ο ρόλος δεν είναι για μένα”. Προσπαθούσα να ανέβω βήμα βήμα. Κάθε ηθοποιός που δουλεύει πιστεύει ότι μπορεί να μην ξαναδουλέψει ποτέ, οπότε παίρνεις ό,τι μπορείς και προσπαθείς να το αξιοποιήσεις όσο καλύτερα γίνεται», θυμήθηκε.

Στη συνέχεια, μίλησε για την απόφαση που είχε πάρει να μην καταπιαστεί ξανά με τις ρομαντικές κομεντί. Όπως είπε, «η μόνη φορά που λειτούργησα πραγματικά με συγκεκριμένο σχέδιο για την καριέρα μου» ήταν όταν αποφάσισε να απομακρυνθεί από το συγκεκριμένο είδος.

«Είπα: “Πρέπει να σταματήσω τώρα με τις ρομαντικές κομεντί”, γιατί δεχόμουν πάρα πολλή κριτική γι’ αυτές. Και τότε ανέλαβα έναν ρόλο σε μια ταινία που λεγόταν “Crash”», εξήγησε.

Το «Crash» κέρδισε αργότερα το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας το 2006, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα, σε έναν από τους πιο γνωστούς δραματικούς ρόλους της, η Μπούλοκ κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο «The Blind Side».

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